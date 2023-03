Final Fantasy 16 è gold: lo sviluppo è "terminato" su PS5, non ci saranno ritardi

Final Fantasy 16 è ora ufficialmente "gold". L'informazione arriva dall'account Twitter ufficiale giapponese e inglese del gioco, come potete vedere poco sotto. La data di uscita, fissata per il 22 giugno 2023, è quindi assicurata: non ci saranno ritardi.

Ricordiamo che "gold" è il termine utilizzato in inglese per indicare che un gioco è nella sua versione pronta per la stampa dei dischi. Quando un gioco è "gold", però, non è completamente pronto. Oggigiorno gli sviluppatori fanno conto sulla possibilità di pubblicare una serie di patch digitali, quindi il team è ancora al lavoro per preparare le ultime rifiniture. Semplicemente Final Fantasy 16 è attualmente in una condizione tale da poterlo pubblicare.

Stampare i dischi e prepararsi per la distribuzione richiede tempo, quindi è normale che la versione "gold" si pronta con anticipo rispetto alla data di uscita del gioco. Nel caso di Final Fantasy 16, però, parliamo di circa 3 mesi di anticipo. Per darvi un punto di confronto, anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è gold da poco, ma l'uscita è fissata tra un mese e mezzo circa.

Il tweet qui sopra recita, in traduzione: "Final Fantasy 16 è ora gold. Dal'intero team, incluso Torgal, speriamo che non vediamo l'ora che esca Final Fantasy 16, il 22 giugno". Torgal è il cane che vedete in braccio ai due sviluppatori nella foto, in versione pupazzo. Si tratta di un personaggio del gioco e sarà un alleato del protagonista da noi controllato, Clive.

Torgal è in grado di attaccare, curare e non solo. Si tratta dell'unico personaggio secondario che potremo controllare direttamente, assegnandogli dei comandi con la croce direzionale. Clive sarà accompagnato anche da altri personaggi, ma questi ultimi non potranno essere comandati dal giocatore.

Rimanendo sempre in tema Final Fantasy 16, Square Enix parla del gameplay, dell'uso di PS5 e non solo su PlayStation Blog.