CD Projekt Red offrirà il congedo mestruale alle dipendenti

CD Projekt Red ha deciso di offrire il congedo mestruale, o congedo per ciclo mestruale, alle sue dipendenti. Si tratta di una delle prime compagnie videoludiche a farlo. L'annuncio è stato dato via Twitter.

CD Projekt Red: "Siamo fieri di offrire il congedo mestruale alle nostre dipendenti! In caso di dolori mestruali, i membri del team potranno ora concentrarsi sul loro benessere e sulla loro salute prendendosi del tempo libero. Ciò che conta è l'inclusività e la creazione di un ambiente di lavoro solidale #insideRED.

Complimenti a GOG per aver implementato per primo questi benefici."

Il congedo mestruale è un tipo di permesso lavorativo che le donne possono richiedere per motivi di salute legati al loro ciclo mestruale, ossia possono assentarsi dal lavoro per i giorni necessari ad affrontare i sintomi più comuni e fastidiosi del ciclo mestruale, come forti dolori addominali, nausea e mal di testa. Alcuni paesi lo prevedono per legge, come ad esempio l'India, ma nella maggior parte del mondo viene concesso o meno a discrezione delle aziende. Attualmente in Italia non esiste una legge nazionale che preveda il congedo mestruale come permesso lavorativo retribuito.