Final Fantasy 16: Square Enix parla del gameplay, dell'uso di PS5 e non solo su PlayStation Blog

Tramite il PS Blog, Square Enix - tramite il main director Hiroshi Takai - ha svelato una serie di informazioni su Final Fantasy 16, parlando del gameplay, dell'uso di PS5 e non solo.

Takai spiega, e non è la prima volta, che Final Fantasy 16 è stato sviluppato sfruttando la potenza di PS5. La console ha permesso di "focalizzarsi sui minimi dettagli dei modelli di personaggi e ambienti" oltre che sulla qualità di illuminazione e ombre. Tutto questo è possibile anche grazie alla memoria di PS5, dice il director. Ci saranno tanti effetti, animazioni e passaggi da gameplay a filmati fluidi.

Per quanto riguarda l'uso del DualSense in Final Fantasy 16, viene spiegato che in certe sezioni Clive (il protagonista) deve aprire porte o cancelli pesanti, spingendoli o sollevandoli e vengono usati i grilletti adattivi per far percepire lo sforzo. Anche quando si cavalcano i chocobo si sfrutta questa funzione. Il feedback aptico viene invece usato nei filmati: il sono sarà trasformato in vibrazioni, come se il giocatore potesse sentire fisicamente il movimento dell'aria.

Il director di Final Fantasy 16 spiega anche che al centro del combattimento vi saranno le varie abilità degli Eikon, le potenti creature che vari personaggi - Clive compreso - potranno evocare. Lo scopo del sistema di combattimento è far sentire il giocatore libero di approcciare gli scontri come preferisce. Il gioco viene definito come "una corsa senza sosta, da brivido, dall'inizio alla fine".

La storia di Final Fantasy 16 sarà ovviamente importante e Takai afferma che il team voleva creare un gioco nel quale storia e grafica non sono disconnesse. Il mondo di gioco è oscuro, ma lo è perché esiste la luce e gli eroi cercheranno di rendere il mondo un posto migliore.

In conclusione, Takai afferma che uno dei giochi PS5 che lo hanno più impressionato è God of War Ragnarok: si complimenta per la fluidità del viaggio e per la qualità della rappresentazione del rapporto tra un padre e un figlio.