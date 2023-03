PlatinumGames svelerà una sorpresa domani: un nuovo gioco o un pesce d'aprile?

Tramite un post su Twitter, PlatinumGames ha stuzzicato i propri fan svelando che ha in programma una sorpresa per la giornata di domani... che è bene puntualizzare che si tratta del 1 aprile 2023. Insomma, potrebbe trattarsi di un pesce d'aprile.

C'è da dire tuttavia che è davvero difficile prevedere le azioni di PlatinumGames. Ad esempio, il 1 aprile 2020 lo studio annunciò Sol Cresta, uno sparatutto a scorrimento verticale ispirato ai classici degli anni '80. Tutti inizialmente pensavano fosse uno scherzo ma poi lo studio l'anno dopo, sempre il primo di aprile, ha confermato che si trattava di un progetto reale e il primo di una serie di titoli arcade.

Quest'ultima, manco a dirlo, è stata svelata il 1 aprile del 2022 e si chiama Neo-Classic Arcade Shocking 10. Includerà dieci giochi dallo stile retro, Sol Cresta incluso, che verranno pubblicati nel prossimo futuro. A onor del vero non sappiamo ancora se questa raccolta è reale o un pesce d'aprile, magari l'annuncio in programma domani potrebbe fugare i dubbi in merito... o aggiungerne di nuovi.

Non ci resta che attendere l'annuncio di domani, per scoprire cosa hanno in serbo per noi i ragazzi di PlatinumGames. Giusto poche settimane fa è stato pubblicato lo spin-off Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (ecco la nostra recensione), che secondo Hideki Kamiya risolverà il problema del calo delle nascite.