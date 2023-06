Xbox Showcase Extended 2023, tutti i giochi e gli annunci dell'evento esteso di Microsoft

Xbox Showcase Extended

Il primo ad essere mostrato è il promettente nuovo DLC di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, mostrato in performance mode su Xbox Series X. Durante lo showcase sono state mostrate nuove scene di gioco. Il giocatore avrà a disposizione nuove abilità e modificazioni per il corpo, grazie alle quali esplorare Dogtown, il nuovo quartiere della città, sviluppato molto più in verticale che in passato.

Idris Elba è il protagonista del DLC, ma Keanu Reeves è l'uomo immagine di CP2077 e per questo torna a presentare dal vivo questa espansione, con tutto il suo carisma e modo di fare.

Si passa a Sasquash Games, lo studio che ha realizzato High on life. All'Xbox Showcase Extended 2023 hanno presentato velocemente il nuovo DLC High on Knife.

Si passa velocemente ad un altro gioco, uno strategico a turni in stile XCOM, ma dall'ambientazione degli anni '30 del '900. Le meccaniche sembrano essere quelle classiche, ma con un taglio molto particolare. The Lamplighters League uscirà il 3 ottobre.

Obsidian presenta l'ambizioso Avowed, un gioco di ruolo di stampo fantasy ambientato nell'universo di Pillars of Eternity. I giocatori riconosceranno alcune ambientazioni e personaggi, così da dare coerenza alla mitologia della serie. Il gameplay, però, sarà in prima persona, in stile Skyrim, tanto per intenderci. Ci saranno tanti combattimenti, magie, cattivi da combattere e misteri da scovare. Gli sviluppatori hanno però cercato di mantenere il dinamismo del gioco isometrico anche in questa esperienza. Il gioco sarà comparabile a The Outer World come dimensioni. Il gioco arriverà nel 2024.

Si passa a The First Descendant, uno sparatutto di stampo fantascientifico con forti elementi platform e di esplorazione. Non mancherà una narrativa molto marcata, da scoprire in solitaria o in compagnia di altri giocatori. Ci saranno elementi di personalizzazione estetica, grazie ai quali rendere unico il proprio personaggio. Anche le musiche sembrano essere molto ricercate e composte in collaborazione con una vera e propria orchestra. Il gioco sarà dal 22 al 28 agosto sarà in cross-play beta.

Gli autori di The Banner Saga presentano il loro nuovo progetto: Towerborne. Si tratta di un action RPG in cooperativa con elementi di esplorazione, ma il combattimento sarà molto dinamico. I giocatori potranno personalizzare il loro personaggio grazie al loot trovato in giro per la mappa. La missione sarà quella di sopravvivere, visto che i protagonisti sono l'ultima risorsa per gli esseri umani. Il combattimento, però, è pensato per essere semplicemente divertente, soprattutto se giocato in cooperativa locale.

Si cambia decisamente atmosfera con Fallout 76 e Once on a Blue Moon, il nuovo DLC dell'MMO post-apocalittico di Bethesda. Non mancheranno combattimenti, nuove attività e avventure.

Si passa a una delle sorprese degli ultimi mesi, Hi-Fi Rush, un divertente action con elementi da rhythm game. Nuovi nemici, ricompense e due nuove modalità stanno per arrivare assieme al photo mode e a tante altre sorprese. Ci saranno anche nuove canzoni in grado di ampliare la già bellissima colonna sonora. Il 5 luglio saranno disponibili le Arcade Challenge! e con questo aggiornamento arriverà anche la modalità facile, per chi vuole solo godersi l'avventura.

Anche la nuova espansione di The Elder Scrolls Online trova posto all'interno dell'Xbox Showcase Extended. Gli sviluppatori presentano Necron, l'espansione in arrivo su PC e console il prossimo 20 giugno. Si possono rivisitare i luoghi già scoperti in passato, ma anche seguire le nuove avventure, affrontare i nuovi nemici e pericoli.

Le atmosfere horror (e il carillon) di Phantasmophonia arrivano su console. Non mancano crocifissi, strumenti per trovare fantasmi e apparizioni terrorizzanti, anche in coop e cross-platform.

Expoprimal si mostra all'Xbox Showcase Extended 2023. Si tratta di un action in 3d cooperativo creato da Capcom sulla falsariga di Monster Hunter. Ci sono da combattere anche in questo caso dinosauri giganteschi e mostruosità varie in arene sviluppate anche verticalmente. Ogni arma ha delle caratteristiche specifiche, così come ogni classe e personaggio si muove e agisce in maniera unica. Ogni Exotuta, infatti, è unica e dovrà essere padroneggiata per poter essere efficace in battaglia. Il gioco sarà aggiornato continuativamente dopo il lancio del 14 luglio.

Arriva il momento di ID@Xbox, il programma di microsoft per aiutare gli sviluppatori indipendenti a realizzare e pubblicare i propri giochi. Arriva, quindi, una carrellata di indie in arrivo su Xbox nel prossimi mesi, alcuni già conosciuti in questi giorni, altri meno famosi.

Parris Lilly introduce tutte le novità di Flight Simulator, lo spettacolare simulatore di volo di Asobo Studios. In questo caso i riflettori sono sulla versione di "Dune" del gioco, ovvero tutti i mezzi dei film che saranno introdotti nel gioco, come i celebri ornitotteri ricreati in scala 1:1 per l'occasione. Questi mezzi non volano realmente e per questo gli sviluppatori hanno dovuto inventarsi come simularli di Flight Simulator. Gli strumenti e tutti gli elementi sembrano funzionare perfettamente, così come le folli manovre viste nei film. L'espansione ricreerà anche la mappa di Arrakis alla perfezione, come il Muro-Scudo e gli altri luoghi iconici del pianeta deserto. L'espansione arriverà il 3 novembre in contemporanea col film.

Un puzzle game colorato e isometrico non lo avevamo ancora incontrato in questi giorni. Go Mecha Ball arriverà nel 2024.

Lies of P è un soulslike molto affascinante ambientato in una versione dark della storia di Pinocchio. L'ambientazione è quella della belle epoque, anche se decisamente più oscura. Ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi.

Ninja Theory parla di come hanno creato Hellblade 2, di come hanno registrato e catturato le incredibili performance di Melina Juergens, l'attrice che ha dato il volto e la voce a Senua.

Microsoft celebra i suoi fanfest, appuntamenti dedicati ai giocatori Xbox di tutto il mondo e in tutto il mondo.

Lightyear Frontier mostra questo survival futuristico a bordo, anche, di mech. A differenza di molti altri giochi similari qui l'ambiente sembra paradisiaco, con un tocco agreste. Il cuore dell'esperienza è comunque quello classico e richiede di raccogliere risorse per costruire nuovi edifici e strumenti coi quali rendere la propria fattoria efficiente. Non mancheranno luoghi decisamente più oscuri nei quali vivere vere e proprie avventure.

Dopo un altro trailer con giochi indie in arrivo su Xbox si passa a 33 Immortals, giocato da Phil Spencer e gli sviluppatori del gioco. Si tratta di hack'n slash per 33 persone che graficamente ricorda molto Hades. Il gioco sembra essere (lontanamente) ispirato all'inferno di Dante. Nella mappa generale si vedono tutti i giocatori dove sono, in modo da programmare cose fare assieme.

Con questo gioco e i saluti dell'uomo immagine di Xbox si chiude questo evento. Cosa ne pensate?