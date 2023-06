Towerborne: ripresentato all'Xbox Showcase Extended 2023 il nuovo gioco degli autori di Banner Saga

All'Xbox Showcase Extended 2023 è stato ripresentato Towerborne, che arriverà su Game Pass al D1 per PC e Xbox Series X|S. Per ora non è stata indicata una data di uscita precisa, ma il gioco è previsto per il 2024.

Viene spiegato che è un gioco d'azione cooperativo giocabile anche in locale (cosa non scontata oramai). Sarà possibile esplorare una mappa del mondo divisa in caselle e potremo accedere a battaglie che ricompensano con risorse e nuovo bottino per potenziarci. Il giocatore sfrutta una torre come base per ricaricare le energie. Il giocatore può creare il proprio personaggio sfruttando vari tipi di equipaggiamenti, creando il proprio stile di combattimento.

Towerborne sarà inoltre aggiornato nel corso del tempo con nuove missioni, nuovi contenuti, nuove armi e non solo. Sarà quindi una sorta di "Game as a service", come Grounded e Sea of Thieves. Il gioco fonde il 3D e il 2D, per uno stile grafico misto.