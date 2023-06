The First Descendant, trailer e beta test annunciato per il gioco in Unreal Engine 5

The First Descendant è tornato a mostrarsi in trailer nel corso dell'Xbox Games Showcase Extended 2023, annunciando anche un beta test piuttosto vicino: la prova si terrà dal 22 al 28 agosto con un test comprensivo di multiplayer cross-play.

Pubblicato da Nexon, The First Descendant è un action RPG con elementi sparatutto, incentrato sull'azione multiplayer cooperativa e distribuito come free-to-play su PC e console.

Si tratta di uno dei primi giochi che sono stati annunciati come basati su Unreal Engine 5, cosa che lo rende particolarmente interessante.

The First Descendant ha attualmente un periodo d'uscita fissato per l'ultimo trimestre del 2023, ma in attesa di una data più precisa ci sarà comunque modo di provarlo direttamente grazie al beta test, fissato dunque dal 22 al 28 agosto 2023.

Il trailer mostra anche qualcosa di più preciso per quanto riguarda il gameplay di questo interessante titolo, che potrà poi essere testato in maniera più precisa. Se siete interessati a prendere parte alla beta, potete intanto registrarvi a questo indirizzo e aspettare ulteriori istruzioni.