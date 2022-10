The First Descendant è il primo gioco ad arrivare sul mercato mosso dall'Unreal Engine 5

Nexon ha avviato nei giorni scorsi la closed beta del looter shooter MMO The First Descendant, segnando un piccolo primato: è il primo gioco mosso dall'Unreal Engine 5 ad arrivare sul mercato.

Di seguito potete vedere un video di più di mezz'ora, che mostra il gioco in azione in 4K/DLSS Quality, fatto girare su di un sistema con montata una fiammante GeForce RTX 4090, insieme a un processore Intel Core i9 12900KF e 32 GB di RAM.

Le impostazioni grafiche sono su ULTRA ed è stato usato il DLSS 2. Da notare che il gioco va a più di 100fps.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di The First Descendant, in cui abbiamo scritto:

The First Descendant sembra essere il classico looter shooter online, solo tecnologicamente più avanzato della media, grazie all'Unreal Engine 5. Per il resto sembra offrire delle meccaniche solide per quel che riguarda il sistema di combattimento, ma anche una ripetitività notevole delle missioni, che si susseguono tutte simili tra loro. Insomma, è il classico gioco incentrato sulla raccolta del bottino e sul potenziamento dei propri personaggi. Se avrà successo o meno, molto dipenderà dalla quantità di contenuti disponibili al lancio e dal sistema di monetizzazione. Vi sapremo ridire.