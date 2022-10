Elden Ring: streamer Twitch ci sta giocando usando una tavoletta grafica come controller

Il fatto che alcuni tentino di giocare a Elden Ring di FromSoftware con dei controller alternativi è cosa nota, ma la streamer Twitch Luality ha raggiunto dei picchi creativi enormi nel suo spettacolarizzare la pratica. La sua nuova impresa, attualmente in corso, è quella di provare finire il gioco usando una tavoletta grafica.

Impossibile? Considerate che Duality è riuscita a finire Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls e Demon's Souls usando un dance pad, quindi è decisamente avvezza all'uso di controller non standard. Comunque sia, farcela con una tavoletta grafica potrebbe rivelarsi durissimo anche per lei, vista la carenza di tasti. Di seguito potete vedere in video un frammento del sistema di controllo inventato da Luality, pubblicato dal giocatore professionista Jake Lucky, ammirato da tanta maestria:

Per la trasmissione completa, cliccate qui.

Anche in caso Luality non ce la facesse a finire Elden Ring in questo modo, avrebbe comunque meritato dei complimenti, visto che non è da tutti anche solo riuscire a configurare una tavoletta grafica in quel modo.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è completabile con un normale controller su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e PS5.