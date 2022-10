Mario incontra il Mario del film animato in un video che scherza sul doppiaggio di Chris Pratt

Il canale YouTube Dorkly ha pubblicato un simpatico video in cui Mario, versione videoludica, incontra Mario, versione film. Il tutto per scherzare un po' sulla polemica nata dal doppiaggio di Chris Pratt, considerato troppo fuori dal personaggio.

Uscito dalla classica tubatura, Mario s'imbatte nella sua versione cinematografica, di cui nota immediatamente la voce di Pratt. Da qui inizia a spiegare, in modo polemico, che la voce di Mario dovrebbe suonare in un modo davvero specifico: "Se gli italiani non vengono offesi ogni volta che parli, la stai facendo male."

In effetti la voce del Mario videoludico non è molto italiana, nonostante l'impegno, ma noi lo amiamo così. Per il film è stato scelto un approccio più tradizionale, naturalmente, perché sarebbe stato problematico far parlare il personaggio con lo stesso tono e accento di quello videoludico per più di un'ora. Oltretutto non è che il Mario dei videogiochi sia troppo bravo nel fare discorsi. Diciamo che è un tipo più fisico.

Comunque sia, il filmato prosegue con il Mario videoludico che va per la sua strada, dove incontra altri personaggi di Nintendo, doppiati tutti da dei Chris: Link da Chris Evans, Kirby da Chris Hemsworth e Samus da Chris Prine.