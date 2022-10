Avowed: dettagli sullo sviluppo e sulle speranze di Obsidian svelati da Jez Corden

Jez Corden, noto giornalista, ha parlato nuovamente di Avowed, il gioco di ruolo d'azione di Obsidian. Corden ha svelato alcuni dettagli sullo sviluppo del gioco e su quali sono le speranze del team al lavoro sull'opera.

Le informazioni sono state condivise tramite il podcast Xbox Two e poi trascritte su Twitter dall'utente Souls Ninja, come potete vedere poco sotto. Secondo quanto riportato, Obsidian aveva cambiato la direzione del gioco in quanto si era fatta più ambiziosa. Il team aveva sentito la necessità di puntare più in alto con Avowed dopo essere diventata parte degli Xbox Game Studios. Il team aveva previsto molteplici funzioni per il gioco e volevano dimostrare di essere un team AAA.

Purtroppo, pare che Obsidian non sia riuscita a far funzionare tutto quello che voleva inserire nel gioco e quindi ha deciso di ritornare sui propri passi, con Avowed, e focalizzarsi sulle parti del gioco che hanno più importanza.

Pare che il team di Avowed abbia deciso di "creare un gioco alla Obsidian", partendo da quanto fatto con The Outer Worlds e creando un gioco di ruolo più grande e più bello. La conclusione alla quale sono arrivati è che il team - anche con il supporto di Microsoft - è comunque un piccolo team rispetto a una compagnia come Bethesda, la quale può mettere centinaia di persone su un solo progetto. Obsidian non ha questa possibilità.

Come riportato, Jez Corden ha anche affermato che Avowed è già ora visivamente molto bello: precisa anche che quanto da lui visto era una vecchia versione del gioco, di conseguenza la versione finale dovrebbe essere ancora migliore. Infine, secondo Corden, quanto accaduto durante lo sviluppo di Avowed non può essere definito un "reboot" del gioco: il termine era stato usato da Schreier in un suo report sul videogame, ma per il giornalista non è il temine migliore perché lo sviluppo non è ricominciato da capo.

In precedenza, Corden ha anche detto che Avowed "impressionerà le persone" e che cambiare alcuni sviluppatori ha aiutato.