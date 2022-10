FAITH: The Unholy Trinity disponibile, ma rimossi i primi capitoli, anche a chi li aveva pagati

FAITH: The Unholy Trinity è disponibile su Steam e itch.io. Purtroppo il lancio è stato piagato da una scelta decisamente controversa da parte dell'autore, Airdorf Games: rimuovere il download dei primi due capitoli, anche a quelli che li avevano pagati. Il motivo ufficiale è che sono inclusi nel nuovo gioco, ma ciò non toglie il problema di fondo.

I FAITH sono dei giochi horror poco conosciuti fuori da una ristretta cerchia di appassionati. Facile dire che non sono proprio opere da mercato di massa, visto lo stile grafico a 8-bit ultra minimalista e i temi trattati. Quindi la scelta fatta con il lancio di FAITH: The Unholy Trinity va a colpire proprio la comunità più appassionata, quella che segue la serie dai suoi esordi e che ha permesso di farla crescere e diventare un prodotto più strutturato, investendoci sopra.

Naturalmente per molti il problema non è quello di pagare 12,49€ su Steam per il pacchetto completo, ma il principio di essersi visti sottrarre qualcosa per cui avevano già speso dei soldi, seppur pochi, e che, magari, avevano già finito, come sottolineato da molti commenti su itch.io.

Su Steam la ricezione è stata decisamente migliore, tanto che FAITH: The Unholy Trinity può vantare il 98% delle recensioni positive, ma va considerato che lì i primi due FAITH non c'erano. Insomma, il lancio di quello che comunque è un bel gioco sembra essere stato in parte rovinato da una scelta incomprensibile.