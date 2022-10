Overwatch 2: questa skin di Lucio vi rende visibili attraverso i muri, non usatela

I fan di Overwatch 2 hanno scoperto che una particolare skin di Lucio svela la propria posizione del personaggio agli altri giocatori anche attraverso i muri. Si tratta della skin Volpe delle nevi.

Come notato da u/FidgetSpinnetMan e confermato da altri utenti nel subreddit di Overwatch, sembra che la skin Volpe delle nevi - introdotta nel 2018 e ora skin legacy importata dal primo gioco - emetta un effetto visivo che può essere visto attraverso i muri dai giocatori nemici in Overwatch 2.

L'utente scrive: "BUG REPORT: stavo giocando una partita e ho notato che il nemico Lucio era visibile attraverso i muri. Ha usato la skin Volpe delle nevi e l'arma ha del fumo che esce da essa e sembra essere visibile attraverso i muri. Non usate questa skin perché vi dà uno svantaggio in ogni momento".

Sebbene la skin non sia più disponibile per l'acquisto, molti giocatori la utilizzano e, da quando il problema è emerso in Overwatch 2, molti lo hanno segnalato su Reddit o hanno pubblicato video su YouTube. Al momento della scrittura di questa notizia, però, il problema non è ancora stato risolto.

I commentatori del thread Reddit fanno notare che anche altre skin, come il martello di Rein, presentano problemi simili, che aiutano gli avversari a notale la posizione del personaggio. Speriamo che tutti i problemi vengano risolti quanto prima.

Vi ricordiamo infine che Halloween da Brividi torna la settimana prossima con un nuova modalità.