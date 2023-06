Avowed sarà grande come The Outer Worlds, nuovi dettagli dalla game director

Carrie Patel, game director di Avowed, ha fornito nuovi dettagli sul gioco nel corso di una breve intervista rilasciata all'Xbox Games Showcase Extended, ad esempio il fatto che sarà grande come The Outer Worlds.

La prima cosa che la Patel ha tenuto a precisare, ad ogni modo, è che non sarà necessario aver giocato Pillars of Eternity o Pillars of Eternity 2: Deadfire per godere dell'esperienza di Avowed, che sarà ambientato nel mondo di Eora (nelle Living Lands, per la precisione) ma si pone come una sorta di benvenuto per gli utenti che ancora non conoscono tale scenario.

Ad ogni modo, chi ha dimestichezza con il franchise potrà notare alcuni dettagli, e in particolare il ritorno di personaggi visti in Deadfire, nonché la possibilità di visitare nuovamente luoghi già conosciuti.

Pur non essendo dei Watcher come in Pillars of Eternity, anche in Avowed il nostro personaggio vanterà un rapporto particolare con il mondo di gioco e le sue energie: tratti che avremo modo di esprimere appieno grazie alla spettacolare azione in prima persona del gioco, che da questo punto di vista si distingue in maniera netta rispetto alle esperienze con visuale isometrica.

Avowed sarà disponibile nel corso del 2024 su PC e Xbox Series X|S, ovviamente dal day one su Xbox Game Pass.