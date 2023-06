Fallout 76: Once in a Blue Moon, trailer di lancio dell'update gratis

Durante l'Xbox Games Showcase è stato presentato il trailer di lancio di Fallout 76: Once in a Blue Moon, il corposo aggiornamento gratuito in arrivo il 20 giugno su tutte le piattaforme.

L'update aggiunge nuove attività e impegnerà i giocatori nella difesa della compagnia Blue Ridge Caravan e le loro mandrie di Bramini, presi di mira da una nuova variante di Cryptid nati dalla luce blu della luna, folli cultisti e altre creature mostruose e poco raccomandabili.

Saranno presenti anche due nuovi eventi pubblici e missioni secondarie, oltre a una nuova variante di nemici infettati da una mutazione mortale, che saranno gli obiettivi principali delle missioni giornaliere.

Come detto in apertura Fallout 76: Once in a Blue Moon sarà disponibile dal 20 giugno 2023. Successivamente arriverà anche Atlantic City, la nuova espansione maggiore per l'MMO di Bethesda incentrata sull'omonima città e che porterà tante nuove attività, come ad esempio i casinò.

L'Xbox Games Showcase Extended è l'evento di Microsoft in cui offre approfondimenti, interviste con gli sviluppatori e video gameplay inediti dei giochi presentati durante lo show principale andato in onda l'11 giugno, oltre ad altri titoli prodotti da terze parti.