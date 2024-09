Towerborne parte a rilento su Steam in accesso anticipato: pochi giocatori ma valutazione "molto positiva"

Towerborne è disponibile da ieri in accesso anticipato su Steam, dunque non si tratta ancora del lancio ufficiale in forma completa ma possiamo intanto ricavare alcuni dati da queste prime ore di disponibilità sul mercato, nelle quali sono emersi relativamente pochi giocatori contemporaneamente connessi sul gioco ma valutazioni che risultano molto positive, per il momento.

Si tratta ovviamente di un quadro parziale, sia perché Towerborne è stato messo a disposizione solo da poche ore sia perché non è ancora in versione definitiva, tuttavia trattandosi di un gioco con elementi live service può essere importante rilevare già alcuni dati per quanto riguarda l'attività online.

La quantità di giocatori contemporaneamente connessi non è alta, per così dire: il picco delle ultime 24 ore è pari a 598 giocatori secondo SteamDB, un dato che non risulta positivo per un titolo che ha velleità da gioco live service, dunque Stoic dovrà cercare di alimentare l'interesse e curare il titolo in modo da attirare una maggiore quantità di persone online.