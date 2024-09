PS5 Pro costa molto di più in Europa e in Giappone che negli USA

In Giappone la console costa 119.980 Yen, che equivalgono 847 dollari, ovvero 147 dollari extra rispetto al prezzo americano. Va anche detto che il Giappone è in una situazione particolare, con lo Yen che sta perdendo molto di valore e con Sony che ha già aumentato il prezzo della console di base, che ora costa 79.980 Yen, ovvero 513 euro, rispetto al prezzo originale di 49.980 Yen, ovvero 320€. Viene anche fatto notare che il prezzo di PS5 Pro in Giappone può anche essere 847 dollari se convertito, ma per quel che è il potere d'acquisto dello Yen è come se sulle tasche dei giocatori nipponici la piattaforma costasse 1.200 dollari.

IGN USA stessa ha realizzato una notizia segnalando quanto sia elevato il prezzo della console fuori dai confini americani. PS5 Pro costa - ricordiamo - 700 dollari negli USA . Questo significa che in euro il prezzo sarebbe 635€ . Il prezzo effettivo è di 165€ più elevato in Europa. Anche se le immagini di Sony non sono chiarissime, è credibile che vadano anche calcolate le tasse, che variano però da stato a stato e sono in media più basse rispetto a quelle europee.

Altri dati sul costo di PS5 Pro

IGN USA spiega come la reazione media dei giocatori europei è cercare di capire quanto costi comprare una PS5 Pro dagli USA, perché vi è il rischio che anche calcolando la spedizione alla fine il costo sia più basso, soprattutto considerando il cambio euro dollari (700 dollari sono 635 euro circa, ripetiamo).

Come segnalato inoltre da Tom Warren di The Verge, per gli inglesi è come se PS5 Pro sommata con il lettore ottico venduto a parte (che negli USA sembra andare a ruba ora) costasse in totale 1.045 dollari, ovvero 230 dollari in più rispetto al prezzo americano per la stessa combo di prodotti, già calcolando le tasse (in modo approssimativo). Ovviamente sono cifre che dal punto di vista degli americani sembrano assurde.

IGN USA ha inoltre riferito di un analista secondo il quale il prezzo di PS5 Pro riflette la strategia di Sony finalizzata alla protezione del proprio margine di guadagno, calcolando l'inflazione della catena di fornitura e, soprattutto, "la mancanza di un concorrente diretto per l'aggiornamento di metà ciclo rispetto alla scorsa generazione (ovvero la Xbox One X di Microsoft)", che ora non pare intenzionata a proporre una versione di Xbox Series "Pro".