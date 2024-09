Satisfactory esce dall'Accesso Anticipato e triplica subito i giocatori contemporanei: tutti i dati

Satisfactory è da poco uscito dalla lunga fase di Accesso Anticipato e, come è tipico per questo tipo di momenti di videogiochi apprezzati, l'opera ha visto un afflusso di giocatori notevole. Il numero di utenti è stato abbastanza grande da causare un record storico per il videogioco, dopo quattro anni di attività.

I dati di Satisfactory

Questo risultato si somma da altri indicatori molto positivi per gli sviluppatori. Satisfactory ha infatti una votazione "Estremamente positiva" con oltre 146.000 recensioni, di cui un 97% positive. Il 94% delle 4.135 recensioni lasciate negli ultimi 30 giorni sono positive, con alcuni giocatori che criticano Coffee Stain per i crash e altri problemi tecnici, oltre alla rimozione di alcune lingue come l'arabo, il turco, l'ucraino, il greco e il finlandese. L'italiano è invece sempre presente.

Satisfactory vi fa costruire linee di produzione

Il nuovo picco di 104.600 rende Satisfactory il terzo miglior gioco nel portafoglio editoriale di Coffee Stain secondo questa metrica, dietro solo ad A Story About My Uncle (190,5k CCU) e Valheim (502,3k CCU). Ora è davanti a titoli come Deep Rock Galactic (54,1k CCU), Sanctum 2 (13,6k CCU) e Goat Simulator (10,1k CCU).

Ovviamente siamo molto lontani dalle cifre raggiunte dai giochi nelle prime posizioni su Steam, come Black Myth: Wukong (2,4 milioni) e Palworld (2,1 milioni), ma certamente è un ottimo risultato per Satisfactory.