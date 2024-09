Banjo Kazooie o Conker sviluppati da Double Fine? Ecco cosa ne pensa il team di Psychonauts

Dato anche il recente successo (almeno sul fronte della critica) di Astro Bot, in molti attendono un possibile platform 3D anche da parte di Xbox, ma sembra proprio che Double Fine non abbia intenzione di recuperare proprietà intellettuali celebri su questo fronte come Banjo Kazooie o Conker.

In effetti, entrambi i titoli sarebbero associati con maggiore senso a Rare, ma viste le capacità dimostrate in questo ambito da Double Fine, specialmente con Psychonauts 2, e il fatto che entrambe le compagnie facciano ora parte della grande famiglia Xbox Game Studios, qualcuno ha provato a chiedere al team di Tim Schaefer se fosse interessato a recuperare tali titoli per progetti futuri.

La risposta, tuttavia, è stata negativa in entrambi i casi, con risposte secche ma alquanto inequivocabili da parte dello studio, che evidentemente non è interessato a riprendere in mano materiali già elaborati da altri.