Satisfactory continuerà a supportare il gioco dopo la versione 1.0, ma non ha piani precisi

Satisfactory è arrivato dopo anni alla versione 1.0 e si è rivelato un successo su Steam, dove in tanto sono tornati sul gioco. In un intervista con Snutt Treptow - community manager e programmatore di Satisfactory - PCGamer ha cercato di capire se i recenti risultati hanno spinto il team a rivalutare i propri piani futuri per il supporto del gioco .

Le parole di Treptow per Satisfactory

"Non abbiamo ancora definito i nostri piani", ha detto Treptow. "Stiamo cercando di capire cosa fare dopo, ed è un processo un po' complesso a causa della console: stiamo cercando di capire come supportare il gioco sia per PC che per console e come sarà in futuro. È un processo enorme. Ma nel prossimo futuro probabilmente annunceremo un po' di quello che abbiamo in mente di fare".

In un Q&A di luglio, Treptow aveva detto che lo sviluppatore Coffee Stain aveva intenzione di continuare a lavorare su Satisfactory dopo la 1.0, ma che la forma che avrebbe assunto questo lavoro non era ancora stata decisa. Visto il successo, non sarebbe impossibile che lo sviluppatore stia cercando di capire se ha modo di supportare Satisfactory più di quanto del previsto per poter mantenere il pubblico e continuare a vendere nuove copie.

Se ancora non siete certi di voler acquistare il videogioco, leggete la nostra recensione di Satisfactory nella quale vi spieghiamo che "Ci troviamo davanti a un gioco speciale, creato da un team che prima di tutto è riuscito ad allacciare col suo pubblico un rapporto utile e sempre propositivo".