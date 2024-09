La seconda stagione di The Last of Us amplierà il passato di un personaggio con eventi non inclusi nei giochi

Naughty Dog ha appena reso disponibile il primo trailer della seconda stagione della serie TV di The Last of Us , ma nuove informazioni arrivano anche da altre direzioni. Druckmann - co-creatore dei videogiochi e della serie TV - ha parlato con Variety e ha spiegato che c'è una specifica scena che ci permetterà di capire meglio il passato di un personaggio .

Le parole di Druckmann e Mazin

"Ci sono cose in questa stagione che mi entusiasmano molto - cose che abbiamo accennato - mi viene in mente una scena in particolare che credo i fan del gioco apprezzeranno, perché racconta molti retroscena di questo importante personaggio... retroscena che non potevamo introdurre nel gioco", ha detto Druckmann.

Kaitlyn Dever e il suo personaggio, Abby, nella versione del videogioco

Questo è tutto ciò che Druckmann ha avuto da dire su questa particolare scena. The Last of Us è però pieno di personaggi importanti con un passato misterioso, quindi è impossibile sapere di chi stia parlando Druckmann. The Last of Us Stagione 2 adatta almeno alcune parti della storia di The Last of Us: Parte II e introdurrà nuovi personaggi nella seconda stagione, tra cui Abby (Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced) e Jesse (Young Mazino). Tutti questi sono possibili candidati, in particolar modo Dina visto quanto è imporante e che nel gioco il suo passato ha poco spazio.

Nel corso dell'intervista Craig Mazin, showrunner di The Last of Us, ha parlato dell'acclamato episodio "Long, Long Time" della prima stagione, che ha fornito una nuova versione della relazione tra Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). L'episodio ha approfondito una storia secondaria in modo significativo, e ha rappresentato un esempio di come lo show possa espandere il materiale di partenza, ha detto Mazin.

"Come espandiamo questo mondo? Come costruiremo questo mondo? A volte le sorprese migliori per i giocatori sono quelle di vedere una backstory o una cosa che è stata menzionata nel gioco e che ora viene raccontata in un episodio completo, come nel caso di Bill e Frank. Rende il gioco più ricco. Per me, questo è il miglior tipo di adattamento", ha detto.

VI lasciamo infine al trailer di The Last of Us Stagione 2.