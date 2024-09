SteelSeries Arctis Nova 5, la recensione delle cuffie da gaming dall'ottima personalizzazione

Le esigenze del videogiocatore medio in termini di esperienza uditiva sono sempre le stesse. Tipicamente l'utente è alla ricerca di un headset non troppo costoso, che gli permetta di comunicare con gli amici nei giochi online e che si adatti a diversi videogiochi a seconda dei gusti personali. Vista la spesa comunque non indifferente, è diventato ormai quasi un obbligo avere una duplice connettività wireless per potersi connettere allo smartphone e sfruttare quindi il dispositivo anche quando non si sta giocando. Tutto questo è stato confezionato con cura da SteelSeries nel loro nuovo modello Arctis Nova 5, disponibile per PlayStation, Xbox e PC a circa 130€ come prezzo di listino. Si tratta di un headset da gaming veramente interessante, nonostante abbia attorno a sé una concorrenza decisamente agguerrita. Il suo principale punto di forza rimane la qualità sonora degli ottimi driver ed una personalizzazione veramente efficace con l'applicazione dedicata. Come al solito abbiamo messo le cuffie sotto stress per far emergere tutti i potenziali aspetti critici e siamo dunque pronti a raccontarvi tutto nella nostra recensione dedicata.

Caratteristiche tecniche delle SteelSeries Arctis Nova 5 Nella scheda tecnica delle SteelSeries Arctis Nova 5 non ci sono particolari punti salienti da evidenziare. Allo stesso tempo però ci troviamo di fronte ad un prodotto molto solido sotto tutti i punti di vista: dall'hardware fino al prezzo finale. Per questo modello più compatto e leggero, ma comunque rientrante nella categoria delle cuffie over-ear, SteelSeries ha deciso di adottare un paio di driver magnetici da 40 millimetri in neodimio, che per loro stessa natura sono in grado di riprodurre senza distorsioni e in maniera pulita le frequenze nello spettro tra i 20 Hz fino ai 22 kHz. I driver sono in grado di emulare anche l'audio surround, supportando le diverse tecnologie come il Sonar Virtual Sound per WIndows o il Tempest 3D Audio su PlayStation 5. La confezione delle SteelSeries Arctis Nova 5 contiene un adattore wireless, un cavo di ricarica e un cavo adattatore USB-A Parlando di compatibilità e connettività, bisogna anzitutto specificare che esistono ben tre modelli di questo headset. Il modello PlayStation e quello PC supportano appieno le console Sony, mentre per giocare con le piattaforme Microsoft è necessario acquistare il modello Arctis Nova 5X. Quest'ultimo è senza alcun dubbio il modello ideale da acquistare, perché supporta perfettamente anche le console PlayStation e il PC, offrendo al contempo una pratica rotella di regolazione per il bilanciamento audio e chat vocale in cuffia. Tale funzionalità però rimane limitata all'uso con il personal computer o con le console Xbox. Ad ogni modo, tutti i modelli presentano una duplice connettività wireless, che purtroppo non funziona simultaneamente. Le cuffie però mantengono la connessione ad entrambe le sorgenti audio quindi, con la pressione di un tasto, si può passare dalla modalità Bluetooth 5.3 a quella wireless 2,4 GHz. Ad esempio se stiamo utilizzando la connettività da 2,4 GHz per giocare online su PlayStation e qualcuno ci chiama sul nostro smartphone (anch'esso connesso all'headset), riceveremo una notifica sonora dall'headset. Premendo il tasto per passare alla modalità Bluetooth risponderemo automaticamente alla chiamata e al termine di essa, l'headset tornerà a riprodurre l'audio della nostra console. Le SteelSeries Arctis Nova 5 supportano la duplice connettività wireless, ma non in maniera simultanea SteelSeries ha lavorato duramente anche sul fronte del microfono, da sempre un punto piuttosto critico dei loro modelli. Le Arctis Nova 5 adottano una capsula bidirezionale, che è in grado di campionare le frequenze nello spettro dai 100 ai 10.000 Hz con una frequenza di campionamento 32 kHz e 16 bit. Come vedremo in seguito, questo hardware unito alla cancellazione attiva del rumore tramite intelligenza artificiale può indubbiamente rappresentare un elemento vincente per la comunicazione con questo headset. Trattandosi di un dispositivo senza fili, dobbiamo fare una piccola menzione anche riguardo all'autonomia. Il produttore dichiara 60 ore di utilizzo continuo e la ricarica rapida che in 15 minuti è in grado di offrire 6 ore di riproduzione. Scheda tecnica SteelSeries Arctis Nova 5 Tipologia : cuffie wireless over-ear

Design Prendendo per la prima volta in mano l'headset si può notare immediatamente come SteelSeries abbia cercato di ottimizzare la qualità costruttiva contenendo al contempo i costi. Seppure si tratti di un headset realizzato interamente in plastica, si nota come questa sia stata scelta con cura per offrire una buona flessibilità, senza sacrificare la robustezza e l'aspetto estetico del prodotto. La plastica opaca non regala particolari sensazioni al tatto, ma l'impatto generale è comunque buono, viste le linee semplici e minimali che rendono queste cuffie abbastanza neutrali alla vista. Il microfono delle SteelSeries Arctis Nova 5 si ritrae nel padiglione sinistro Purtroppo le superfici sembrano essere parecchio sensibili ai graffi, quindi bisogna fare un po' di attenzione se ad esempio le si vuole trasportare in giro. Non ci sono vistose luci RGB o altri elementi che possono attirare l'attenzione. Persino il microfono si ritrare nel padiglione destro con un meccanismo semplice e funzionale. L'elemento che stona maggiormente è a nostro parere il secondo archetto realizzato con una fascia elastica. Esteticamente non è certo un piacere per gli occhi e anche la regolazione dell'altezza risulta un po' scomoda e poco precisa, dovendo fare affidamento ad un meccanismo ad incastro con sole due opzioni di regolazione per lato. Fortunatamente la presa stringente dell'archetto è calibrata a dovere, e non vi darà fastidio, nemmeno se state utilizzando un paio di occhiali. Quanto appena raccontato presenta un altro aspetto assolutamente da premiare: il peso. Le Arctis Nova 5 scompaiono sulla vostra testa una volta indossate, avendo anche delle dimensioni complessive inferiori ad altri headset più voluminosi. Sotto questo punto di vista troviamo anche degli ottimi cuscinetti, imbottiti da un materiale memory foam che si adatta alle forme del cranio. Inoltre, il rivestimento è stato pensato in maniera intelligente, perché nella parte che entra in contatto con la testa c'è un tessuto sintetico traspirante per non far sudare troppo nei mesi più caldi dell'anno; nella parte interiore invece troviamo una similpelle utilizzata per trattenere maggiormente le frequenze all'interno del padiglione. Nella sua forma allungata il microfono delle SteelSeries Arctis Nova 5 è flessibile per essere posizionato davanti alla bocca L'unico aspetto negativo è che l'isolamento passivo ne risente un po', perché i rumori esterni entrano dalla parte del cuscinetto dove è presente il tessuto sintetico. I comandi e le regolazioni sono gestibili direttamente dal dispositivo: troviamo sul padiglione destro un tasto di accensione e uno per cambiare modalità di ricezione wireless. Sul padiglione sinistro invece c'è una rotella del volume con un resistenza meccanica sufficiente a permetterci una regolazione precisa. Accanto ad essa è stato inserito un pratico tasto per mutare il microfono, che farà accendere un LED rosso sulla punta del mic stesso in modo da segnalarci in maniera inequivocabile quando la nostra voce viene trasmessa o meno. Come già anticipato, il microfono può essere "avvolto" nel padiglione e funziona anche se non lo si estrae del tutto. La sua forma e design vengono quindi ampiamente influenzati da questa scelta, ma complessivamente non ci sentiamo di criticare questo elemento che rimane in linea con il resto del dispositivo.

Esperienza d'uso Collegare le Arctis Nova 5 ad una sorgente audio compatibile è veramente semplice. L'accoppiamento con il Bluetooth si accende in maniera automatica quando attivate per la prima volta questa modalità di connessione e vi permetterà di tenere in memoria diversi dispositivi accoppiati. Per passare dall'uno all'altro vi basterà disconnettervi da una parte e connettervi dall'altra. In maniera analoga il collegamento wireless da 2,4 GHz avviene quasi istantaneamente una volta inserito il dongle USB-C. Nella confezione troverete anche un convertitore per collegare il dongle nelle porte USB-A. Si tratta però di un cavo lungo e non di un adattatore compatto, cosa che potrebbe dare un po' di fastidio se cercate di tenere il vostro setup minimale ed elegante. Il secondo archetto delle SteelSeries Arctis Nova 5 è una banda elastica regolabile tramite un meccanismo ad incastro Vogliamo premiare anche la copertura del segnale wireless da 2,4 GHz, che supera senza troppe difficoltà la maggior parte dei dispositivi da noi provati, permettendovi di camminare in giro per la vostra abitazione, senza interrompere l'ascolto. Applicazione Scoprire l'esistenza di un'applicazione dedicata ad un headset da gaming ormai non dovrebbe più stupire nessuno. Molti produttori implementano la possibilità di cambiare l'equalizzazione audio, i volumi dei driver e del microfono, attivare le modalità surround e così via. SteelSeries non vuole privare l'utente di queste funzionalità, anzi, ha lavorato duramente per offrire degli strumenti di personalizzazione veramente ottimi. L'applicazione su PC ci permette di scegliere tra più di 100 profili di equalizzazione, realizzati in collaborazione con gli sviluppatori di videogiochi e giocatori professionisti che partecipano ai campionati eSports. L'applicazione dedicata alle SteelSeries Arctis Nova 5 permette di gestire l'equalizzazione parametrica su PC Anche in questo caso, non è la prima volta che vediamo una gestione dell'equalizzazione di questo tipo, ma qui ci è sembrata funzionare dannatamente bene. Se questo non dovesse bastarvi, c'è la possibilità di regolare a proprio piacimento le frequenze con un equalizzazione parametrica davvero molto precisa, che può essere salvata direttamente come profilo personalizzato nell'headset. Il produttore inoltre consente di salvare profili diversi per la modalità wireless 2,4 GHz e quella Bluetooth. Tutte queste impostazioni, compresa anche la regolazione del monitor della nostra voce in cuffia, possono essere impostate direttamente dall'app sui dispositivi mobili, dove però non è possibile agire direttamente sull'equalizzazione. Suono I driver magnetici in neodimio svolgono veramente bene il loro lavoro, offrendo un suono veramente ottimo in questa fascia di prezzo. Le frequenze alte, medie e basse vengono riprodotte senza alcun tipo di difficoltà e rimangono ben distinte senza confondersi tra di loro, persino nelle situazioni più complesse. Gli innumerevoli effetti sonori delle battaglie più epiche di Diablo IV o dei boss in Destiny 2 verranno diffusi con un buon livello di dettaglio per farvi sentire sempre al centro della situazione. I toni bassi non sono troppo saturi e non rubano lo spazio ad altre frequenze come tipicamente accade negli headset in questa fascia di prezzo. Tutto questo senza nemmeno scomodare l'ottima applicazione della quale vi abbiamo parlato poco sopra. I 100 profili di equalizzazione specificatamente pensati per alcuni videogiochi sono calibrati veramente molto bene e vi consigliamo dunque di utilizzarli quando possibile. Gli headset da gaming di fascia altissima rimangono comunque superiori sotto diversi aspetti, ma come confronto qualità prezzo questo prodotto SteelSeries è veramente eccellente. Ecco come sembrano le SteelSeries Arctis Nova 5 nella colorazione bianca una volta indossate Ritoccando un po' l'equalizzazione siamo riusciti ad ottenere un ottimo bilanciamento nell'headset anche per la riproduzione musicale. Abbiamo anche provato ad alzare un po' i bassi per vedere se in alcuni generi vengono retti con sufficiente risalto e non siamo rimasti delusi dalla nostra prova. Lo stesso possiamo dire anche per quanto riguarda la visione dei film e serie TV. Le colonne sonore de Il Signore deli Anelli: Gli Anelli del Potere risuonano in maniera cristallina nei driver magnetici e le scene di azione più movimentate non ci hanno fatto perdere alcun dettaglio acustico. Microfono Il microfono è sempre stato un elemento un po' scarso negli headset SteelSeries. Quello delle Arctis Nova 5 non è certamente uno dei migliori microfoni visti in questa fascia di prezzo, ma si difende decisamente bene. Il suono campionato risulta un po' piatto, ma comunque la cancellazione attiva del rumore riesce a fare il suo lavoro togliendo di mezzo i suoni di fondo più fastidiosi. Tale funzione però rimane limitata all'utilizzo con il PC, dove è l'applicazione a fare la differenza con l'intelligenza artificiale, mentre se la usate su console la riduzione del rumore non è così impattante. Sui padiglioni delle SteelSeries Arctis Nova 5 c'è tutta una serie di controlli e regolazioni Purtroppo con il Bluetooth la qualità del microfono peggiora un po', ma si tratta di un problema comune a molti headset. In generale rimane un microfono discreto per la comunicazione online, da evitare se volete trasmettere in diretta su Twitch o creare dei contenuti per le piattaforme social. Autonomia L'autonomia dichiarata dal produttore di 60 ore di riproduzione continua è stata confermata durante la nostra prova. Potendo caricare l'headset in soli 15 minuti con la ricarica rapida per ottenere altre 6 ore di riproduzione non ci siamo minimamente preoccupati sotto questo punto di vista. Inoltre, chi proprio non riesce a smettere di giocare, può fare affidamento alla ricarica del dispositivo mentre è in funzione con un semplice cavo USB-C (connesso anche ad una power bank se non avete un cavo abbastanza lungo).

Conclusioni Prezzo 139 € Acquistalo qui Multiplayer.it 9.0 SteelSeries è riuscia a confezionare un headset da gaming molto competitivo in una fascia di prezzo già piuttosto satura. Le Arctis Nova 5 hanno tutte le carte in regola per competere con la concorrenza, grazie ad un ottimo profilo sonoro e tante funzioni di personalizzazione. Di solito la necessità di dover intervenire sull'equalizzazione la vediamo come una cosa negativa. Quì invece, per via della sua semplicità e precisione, riteniamo questa possibilità un aspetto assolutamente positivo che va premiato. Se quindi siete alla ricerca di un headset universalmente compatibile in questa fascia di prezzo e vi piace poter intervenire manualmente per avere sempre l'equalizzazione corretta per ogni videogioco, questo dispositivo potrebbe decisamente fare il caso vostro. Per una volta anche il prezzo ci è sembrato più che onesto per la qualità complessiva del prodotto.