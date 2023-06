Xbox Games with Gold: i giochi gratis di luglio 2023 sono stati svelati ufficialmente

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di luglio 2023, ovvero i giochi per Xbox Series X|S e One inclusi nell'abbonamento Live Gold di Xbox. Il menu del prossimo mese propone Darkwood e When the Past was Around.

Darkwood sarà disponibile dall'1 fino al 31 luglio 2023. Si tratta di un survival horror con visuale isometrica che non ha bisogno di affidarsi ai jumpscare per mettere sotto pressione i giocatori, mantenendo alta la tensione e il senso di pericolo per tutta l'avventura. Il gioco si svolge in una misteriosa foresta oscura nella Repubblica Popolare Polacca in cui i protagonisti sono rimasti intrappolati. Di giorno dovranno esplorare, interagire con personaggi misteriosi e raccogliere risorse, di notte invece dovranno nascondersi dalle minacce che infestano la foresta. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Dark Wood.

When the Past was Around, invece, sarà disponibile per gli abbonati tra il 16 luglio e il 15 agosto 2023. È un puzzle adventure punta e clicca con una storia che parla di amore, accettazione, gioia e dolore che si possono provare nelle varie fasi di una relazione, il tutto ambientato in un mondo surreale formato da stanze sconnesse dai ricordi e dal tempo.

Che ne pensate dei giochi Xbox One e Xbox Series X|S gratuiti per gli abbonati a Live Gold in arrivo il prossimo mese? Fatecelo sapere nei commenti.