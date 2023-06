Epic Games Store: gioco gratis del 6 luglio 2023 annunciato ufficialmente

Come ogni giovedì, insieme all'arrivo del regalo di oggi, è stato annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 6 luglio 2023 in questo caso: si tratta di GRIME.

Il titolo in questione è un gioco di ruolo d'azione con elementi in stile avventura, caratterizzato da uno stile oscuro e violento in cui ci troviamo a colpire i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione, con l'obiettivo di consumarne i resti attraverso un buco nero.

Questa strana premessa rende solo una vaga idea di quello che GRIME pone sullo schermo, perché si tratta di un'esperienza molto particolare, comprensibile solo vivendola in prima persona.

Il misterioso combattente protagonista della storia si trova a combattere senza sosta all'interno di livelli che alternano costruzioni artificiali, strutture naturali e anche parti anatomiche di vario tipo, che donano al tutto un senso di inquietudine mista a raccapriccio. L'effetto è peraltro incrementato in maniera esponenziale dallo stile grafico adottato, che tende a una sorta di surrealismo in grado di inquietare ulteriormente il giocatore.

Il gameplay è fortemente incentrato sul combattimento, con alcuni elementi ruolistici che consentono di far crescere il proprio personaggio attraverso l'evoluzione delle statistiche e delle abilità caratteristiche di questo, oltre all'uso di diverse armi.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di GRIME, in attesa di poterlo riscattare gratis su Epic Games Store a partire da giovedì prossimo, alle ore 17:00.

Ricordiamo inoltre il gioco gratis del 29 giugno 2023, messo a disposizione oggi, ovvero The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.