Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, un trailer Overview mostra le caratteristiche

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons rappresenta il ritorno di un vero e proprio mito storico dei videogiochi, anche se in forma un po' diversa ma comunque fedele alle origini come spirito generale: lo vediamo spiegato meglio in questo trailer Overview sulle caratteristiche del gioco.

Il trailer in questione mostra vari elementi del nuovo picchiaduro a scorrimento da parte di Arc System Works, destinato a recuperare la grande tradizione dell'arcade con un'estetica che fonte la pixel art retrò a una stilizzazione quasi fumettosa.

Ambientato negli anni 90, in una New York devastata dalla guerra nucleare, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons mette in scena un nuovo scontro per lo storico duo di fratelli combattenti, Billy e Jimmy Lee e i loro alleati contro un esercito di nemici assortiti.

Il gameplay si caratterizza per il classico stile beatem'up a scorrimento che riprende la tradizione degli anni 90, con una variazione in stile tag team, con una moltitudine di mosse d'attacco e difesa, combo e vari altri stili di combattimento per 13 personaggi giocabili.

Oltre all'azione in singolo, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons si caratterizza per il multiplayer cooperativo a due giocatori in locale. La data d'uscita del gioco era stata annunciata il mese scorso e viene confermata per il 27 luglio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.