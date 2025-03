Si torna a picchiare in Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons con un DLC gratuito in arrivo ad aprile

L'editore Maximum Entertainment ha annunciato che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, l'ultimo capitolo della storica serie di picchiaduro a scorrimento, riceverà un DLC gratuito ad aprile. Il roster dei personaggi giocabili sarà espanso con due nuovi combattenti: Jeff e Abore.

Jeff e Abore

Rivale d'infanzia dei fratelli Lee, Jeff si è allenato con loro nello Sōsetsuken. Ma, man mano che le sue abilità restavano indietro, si è fatto sempre più geloso. Determinato a superare Billy e Jimmy, Jeff ha abbandonato i suoi nobili principi e ha abbracciato quelli della strada, fondendo il Karate con il Sōsetsuken per sviluppare uno stile di combattimento pericoloso e imprevedibile.

Enorme ex-soldato con un atteggiamento stoico, Abore combatte usando la sua potenza pura, con una calma incrollabile. La sua incredibile forza e resistenza hanno portato alcuni a chiedersi: è un uomo, o qualcosa di più? Il combattente silenzioso non offre risposte, solo colpi devastanti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.