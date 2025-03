Un leak svela colorazioni e listino prezzi europeo di Samsung Galaxy S25 Edge

Manca ormai poco all'uscita di Samsung Galaxy S25 Edge , l'inedito modello dallo spessore compatto della compagnia sudcoreana presentato in occasione dello scorso Galaxy Unpacked di gennaio. Nel frattempo, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore potrebbe aver gettato luce sulle colorazioni e il listino prezzi europei del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, con qualche "sorpresa" non proprio piacevole: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Colorazioni e listino prezzi di Samsung Galaxy S25 Edge

Secondo alcune fonti riportate dal portale AndroidHeadlines, in Europa Samsung Galaxy S25 Edge presenterà un costo a cavallo tra i 1200 e i 1300 euro per la configurazione entry-level da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che aumenteranno a 1300/1400 euro nel caso della versione dotata di 512 GB di memoria interna. Questo andrebbe in netta contrapposizione rispetto a quanto atteso fino ad oggi, con rumor che suggerivano un prezzo simile a Samsung Galaxy S25 Plus. Al momento non conosciamo ulteriori informazioni in merito agli altri tagli, che verranno senz'altro divulgati in via ufficiale alla compagnia produttrice.

Samsung Galaxy S25 Edge

Il nuovo modello compatto di Samsung sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack, suggerendo implicitamente l'utilizzo del titanio visto su Samsung Galaxy S25 Ultra, in grado di conferire particolare resistenza al dispositivo. Ricordiamo che Samsung Galaxy S25 Edge monterà il chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso presente all'interno del resto della serie, con il sensore principale della fotocamera posteriore da 200 megapixel.