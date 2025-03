Il luogo reale in cui è ambientato Silent Hill f è già spaventoso di suo, assicurano i locali

Con una mossa a sorpresa, Silent Hill f cambierà completamente ambientazione rispetto agli altri capitoli della serie , trasportandola in Giappone, con la storia che sarà ambientata negli anni '60 in una città rurale basata su un luogo reale . Lo spiega chiaramente il trailer di presentazione , quindi non ci si può sbagliare. Dall'annuncio, molti giapponesi che hanno familiarità con il luogo, hanno iniziato a condividere foto e informazioni a uso e consumo di chi non lo conosce, facendo capire che è stata la scelta perfetta per ambientarci un horror.

Un villaggio da paura

Nel gioco la città si chiamerà Ebisugaoka, mentre il luogo reale si chiama Kanayama ed è sita nella prefettura di Gifu. La location è stata suggerita da Ryukishi07, sceneggiatore principale del gioco e creatore dell'acclamata serie horror/mystery When They Cry. Pare che l'abbia selezionata da una lista formata da diversi luoghi, preferendo Kanayama per il suo "paesaggio urbano unico" che ben riflette il passare del tempo e mostra l'evoluzione dello stile di vita dei giapponesi.

I giapponesi che la conoscono sono stati entusiasti di scoprire che diventerà teatro di un Silent Hill, come l'utente di X @sinonomeimori, la cui nonna è originaria di Kanayama, che ha raccontato di aver provato la stessa inquietudine delle sue passeggiate per la città guardando il trailer di Silent Hill f. Ha anche condiviso delle immagini, scrivendo: "Per favore, venite a visitare Kanayama, una città dove si possono scattare foto inquietanti anche al di fuori del mondo di Silent Hill". In effetti alcune delle foto sono decisamente spettrali.

Ryukishi07 non è nuovo a usare luoghi reali per ambientare i suoi giochi, come le città della serie When They Cry. Lo sceneggiatore deve aver studiato davvero bene il posto, visto il ritrovamento in loco di numerosi manufatti risalenti al periodo Jomon (circa dal 14.000 al 300 a.C.). I più notevoli sono i Megaliti di Kanayama che, secondo la ricerca archeoastronomica, sono forse un raro esempio di calendario solare nell'antico Giappone.

Tutti i giapponesi che hanno familiarità con Kanayama concordano che la ricostruzione fatta nel gioco sembra essere davvero fedele. Insomma, l'inclusione della città nel gioco sta ricevendo un'accoglienza positiva, come osserva @sinonomeimori, "Kanayama non ha intrattenimento, è fredda e scarsamente popolata, quindi ho pensato che la città si sarebbe gradualmente spopolata e sarebbe scomparsa. Tuttavia, ho visto così tante risposte da persone che dicono di amare l'atmosfera e di volerla visitare, il che mi ha riempito di gioia. Grazie mille." Che diventi una meta turistica? Lo sapremo sicuramente dopo che Silent Hill f sarà uscito per PC (Steam/Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.