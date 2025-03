Si tratta di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale , sulla falsariga di quelle messe a disposizione da NVIDIA, che consentono di migliorare in maniera sostanziale le prestazioni a parità di risoluzione effettiva, moltiplicare arificiosamente i fotogrammi e ridurre la latenza al minimo.

Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Shadows supporterà Intel XeSS 2 al lancio su PC , mettendo dunque a disposizione dei possessori di GPU Intel Arc tecnologie come XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation e Xe Low Latency.

Servirà tutta la potenza possibile

Come già riportato, Assassin's Creed Shadows sfrutterà appieno il ray tracing su PC, per la prima volta nella storia di questo franchise, e dunque servirà tutta la potenza possibile: in tal senso, le tecnologie di upscaling daranno un contributo fondamentale su PC.

Detto questo, ormai ci siamo: dopo diversi rinvii, anche clamorosi, Assassin's Creed Shadows sarà ufficialmente disponibile fra pochi giorni, per la precisione il 20 marzo nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S. Su quale piattaforma lo giocherete?