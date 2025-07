La sequenza d'apertura di Silent Hill f è trapelata in rete grazie a un video trafugato all'Anime Expo

In occasione dell'Anime Expo di Los Angeles, attualmente in corso, Konami ha presentato a porte chiuse la sequenza d'apertura di Silent Hill f, il nuovo capitolo della celebre serie horror ambientato in Giappone.

CGMagazine ha approfittato dell'evento per registrare di nascosto il filmato e caricarlo su YouTube. Potete trovarlo qui sotto, se siete curiosi, ma non è chiaro per quanto tempo resterà online, visto che Konami potrebbe decidere di farlo rimuovere dalla piattafoma. In ogni caso, vi avvisiamo che la qualità della ripresa è estremamente bassa.