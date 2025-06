Silent Hill f, il viaggio verso oriente di una serie che aveva perso sé stessa

"Silent Hill è una serie che fonde l'essenza dell'horror giapponese con quello occidentale", dice Motoi Okamoto, producer della saga di Silent Hill, una delle persone più importanti in assoluto in questa opera di rilancio del brand. È grosso modo a lui che dobbiamo la scelta di Bloober Team per il remake di Silent Hill 2. Quando lo si ascolta parlare della serie, sembra un gigante, nonostante il suo fisico minuto e la voce delicata e uniforme, tipica dei salaryman giapponesi. Noi lo abbiamo incontrato lo scorso anno, proprio in occasione dell'anteprima del remake di Silent Hill 2, e ci aveva già fatto la stessa impressione. "Mentre la serie progrediva, abbiamo sentito che la parte giapponese della storia si era persa". Ecco il punto di partenza di questa vicenda, il perno centrale attorno a cui ruota tutto Silent Hill f. Okamoto ce lo aveva già detto qualche mese fa: " la serie si stava occidentalizzando ". Da qui inizia il viaggio verso oriente di Silent Hill.

Nel corso dell'evento che ha di fatto chiuso formalmente gli appuntamenti della Summer Game Fest, ovvero il Konami Press Start, è stato mostrato altro materiale di Silent Hill f, ma è anche stato fatto l'annuncio a sorpresa del remake del primo videogioco . L'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo capitolo di una storia iniziata nel 1999 e che, dopo il 2004 e un lungo viaggio che l'ha portata negli USA, in Regno Unito e in Repubblica Ceca, non è più riuscita a ritrovare la strada di casa.

"Ho passato così tanto tempo nei panni di Hinako e nel mondo di Silent Hill, che in alcuni giorni ho sentito la mia sanità mentale vacillare. Ma ne è valsa la pena per contribuire a questo videogioco". Queste parole provengono da un'intervista a Konatsu Kato, l'attrice che presta la voce e le fattezze a Hinako Shimizu, la protagonista di Silent Hill f. È una dichiarazione interessante per più di un motivo. Prima di tutto ci dà un'idea di quanto sia stato psicologicamente faticoso calarsi nel personaggio della ragazza, e ci suggerisce anche un po' la durezza di alcune tematiche che il titolo affronterà. D'altronde la crudezza di Silent Hill f si intuisce anche dal fatto che questo sarà il primo capitolo della saga con una certificazione 18+ in Giappone . In secondo luogo, ci confida anche il grado di abnegazione che Kato è stata disposta a sopportare purché questo capitolo fosse più vicino possibile alla visione creativa del team. Perché, possiamo dirlo a ragion veduta, Silent Hill f è forse la sfida più grande che questa saga affronta da vent'anni a questa parte.

Una visione orientale

Per riportare la saga all'inizio, fino a dov'è partita, Konami ha scelto di affidare l'intera lavorazione di questo capitolo ad artisti e a team di sviluppo orientali. Conosciamo alcuni dei nomi coinvolti nel progetto perché Okamoto li ha presentati nei mesi che sono trascorsi dall'ultima Silent Hill Transmission. Sappiamo, per esempio, che lo sceneggiatore del racconto sarà Ryukishi07, penna famosa tra gli appassionati delle visual novel perché ha dato vita alla serie When They Cry (Higurashi When They Cry, Umineko When They Cry, Ciconia When They Cry). Sappiamo che il character designer e il monster designer scelto è Kera, e che Masahiro Ito non sarà coinvolto nel progetto. Anche l'altro nome storico, Akira Yamaoka, comporrà solo una parte della colonna sonora, in collaborazione con Kensuke Inage.

Gli sviluppatori che faranno da ponte tra le visioni su carta di Ryukishi07 e il videogioco sono quelli di NeoBards, azienda con sede a Hong Kong. Konami farà la parte dell'occhio che tutto vede, supervisionando un progetto che sarà in grado di rilanciare o affossare quella che ora, dopo il buon successo di Silent Hill 2 remake, è tornata a essere una delle sue IP più importanti. Silent Hill f sarà infatti l'ottavo capitolo della saga principale, in arrivo tredici anni dopo Silent Hill: Downpour.

L'intervento del Konami Press Start si è focalizzato molto sul punto di vista dei membri di NeoBards, scelti per mantenere la sensibilità spiccatamente orientale anche in ambito sviluppo. Specialmente perché c'è di mezzo un'operazione molto delicata: il viaggio fisico da una parte all'altra del mondo, dal New England alla prefettura di Gifu, ma soprattutto quello mentale, un terreno comune tra Stati Uniti e Giappone. La base su cui lavorare, però, doveva riuscire a catturare l'essenza di ciò che caratterizza quello che viene definito j-horror. Per questo motivo, dice Okamoto, non ci si è limitati a replicare il carattere grottesco di alcuni capitoli, ma a indagare il significato profondo della coesistenza tra la bellezza e l'inquietante. Il concetto principale attorno a cui è nato Silent Hill f è stato delineato sin dai primi momenti: trovare la bellezza nell'orrore.

I kinkotsu, i vicoli di Kanayama, sono l'ambientazione perfetta per Silent Hill f

Non è stato semplice conciliare due tratti apparentemente agli antipodi, quasi incompatibili, ma tutti gli artisti coinvolti hanno lavorato per fare in modo che i riferimento estetici di Silent Hill f fossero allo stesso tempo terrificanti eppure dotati di uno charme irresistibile. Quella stessa, sadica forza umana che ti spinge a sbirciare tra le dita mentre ti copri gli occhi per non guardare una scena raccapricciante.