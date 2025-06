Il cosplay di Mai Shiranui da The King of Fighters e Street Fighter 6 di purin non teme rivali

The King of Fighters è una delle serie picchiaduro più famose e longeve di sempre e i suoi personaggi nel tempo sono diventati iconici e molto popolari anche tra i cosplayer. Ad esempio, oggi vi proponiamo il cosplay di Mai Shiranui realizzato da Purin.

Mai Shiranui, apparsa per la prima volta in Fatal Fury 2 nel 1992, è una ninja giapponese dallo stile di combattimento distintivo, in cui utilizza anche un ventaglio fiammeggiante. Nel tempo è diventata una figura immancabile nei franchise Fatal Fury e The King of Fighters targati SNK, affermandosi come una delle protagoniste più riconoscibili del genere picchiaduro. La sua fama l'ha portata a comparire anche in altri titoli noti del settore, come Dead or Alive e Street Fighter.