Il cosplay di Mizora da Frau_Haku è una copia perfetta da Baldur's Gate 3, con anche delle grandi ali

Si tratta di un Cambion, un demone legato a Wyll da un patto che ha consentito a quest'ultimo di raggiungere i poteri da Warlock e che dunque detiene un notevole potere sul destino del personaggio in questione.

Nonostante si tratti di un personaggio a dir poco controverso, Mizora risulta essere particolarmente popolare tra i giocatori di Baldur's Gate 3, anche se il suo "screen time", per così dire, è piuttosto limitato rispetto alla storia principale, essendo limitata a una parte non molto estesa.

Baldur's Gate 3 continua a stimolare la fantasia di giocatori e anche cosplayer, a quanto pare, come dimostra questa nuova interpretazione davvero impressionante: si tratta di un cosplay di Mizora da parte di Frau_Haku , che si esibisce in una replica davvero perfetta del personaggio del gioco.

La Mizora di Frau_Haku

Come molti personaggi di Baldur's Gate 3, anche Mizora può essere approcciata in diverse maniere, cosa che porta a conseguenze decisamente differenti e influenti sulla storia, almeno per quanto riguarda soprattutto Wyll.



Al di là della sua parte nel gioco, si tratta anche di una figura di notevole impatto: è una sorta di demone femminile dall'aspetto affascinante e imponente, dotata di due grandi ali e corna sulla testa che ne rendono evidente l'origine infernale.

Il cosplay di Frau_Haku è talmente ben fatto da sembrare quasi finto, costruito attraverso artefatti grafici, soprattutto per quanto riguarda proprio le enormi ali che sormontano il costume e sembrano aggiunte a posteriori.

Se non fosse che le ultime foto del set visibile qui sopra svelano invece la realtà dei fatti, ovvero che si tratta di una struttura vera e solida, applicata sulla schiena della modella, che ha fatto decisamente un gran lavoro.

