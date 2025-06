Il cosplay di Nami da One Piece di nastiacosplay in kimono ci porta a Wano

One Piece è un'opera che non necessita di grandi introduzioni. Nato nel 1997 dalla penna di Eiichiro Oda, questo manga ha rapidamente conquistato il pubblico e si è trasformato in un anime di enorme successo, diventando una delle serie più celebri del Giappone. Le avventure della ciurma di Cappello di Paglia affascinano i fan da decenni e, con l'arrivo della serie live action targata Netflix, l'interesse attorno alla saga è cresciuto ulteriormente. Anche i cosplayer dimostrano grande affetto per One Piece, come testimonia il cosplay di Nami realizzato da nastiacosplay.

Nami entra a far parte della ciurma di Cappello di Paglia fin dai primi capitoli del manga, dimostrandosi subito una figura indispensabile grazie alle sue eccezionali doti di navigatrice. Sebbene non sia particolarmente forte fisicamente né abbia grandi abilità nel combattimento, riesce comunque a difendersi grazie alla sua astuzia e all'uso del suo bastone magico, con cui può manipolare il clima e lanciare fulmini contro i nemici. Il suo sogno è quello di realizzare una mappa completa del mondo, un obiettivo mai raggiunto da nessun altro cartografo.