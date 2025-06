FBC: Firebreak ha due espansioni già annunciate dopo il lancio, vediamo il programma previsto

Si tratta di due "job site", ovvero due ambientazioni aggiuntive che faranno da teatro a nuove operazioni per gli agenti speciali, offrendo diverse novità interessanti sul fronte delle situazioni di gioco e dei nemici da affrontare, oltre che degli scenari da esplorare e dell'eventuale look.

Come riferito dal team in un messaggio pubblicato su X, FBC: Firebreak ha due "lavori" aggiuntivi previsti nel corso del 2025, uno in autunno e uno in inverno , concentrati dunque entrambi nell'ultima parte dell'anno, dopo la conclusione dell'estate.

FBC: Firebreak è un esperimento di Remedy nell'ambito dei multiplayer live service, dunque non stupisce il fatto che abbia già una roadmap definita di nuovi contenuti in arrivo dopo il lancio, dalla quale emergono due espansioni maggiori alquanto interessanti.

Due nuove ambientazioni e altro

L'aggiornamento di questo autunno è identificato con il nome in codice "Outbreak", ed è ambientato presso il settore ricerche: oltre all'ambientazione in questione, l'espansione autunnale introduce anche nuovi elementi di gameplay, nemici e ricompense.



In corrispondenza di questa nuova ambientazione verranno pubblicati anche nuovi contenuti a pagamento che possono portare a specifici set di armatura, skin e pacchetti di personalizzazione assortiti.

L'aggiornamento in arrivo per l'inverno è identificato con il nome in codice "Blackout" e introduce anche questo una nuova ambientazione, che però non è ancora stata specificata. Anche in questo caso, oltre ai nuovi scenari, l'update introdurrà equipaggiamenti, nemici e ricompense gratis e a pagamento.

Siamo ormai molto vicini all'uscita di FBC: Firebreak, fissata per il 17 giugno: Remedy intanto ha già pubblicato il trailer di lancio del gioco, oltre ai requisiti ufficiali per la versione PC.