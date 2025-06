Gears of War: Reloaded è gratis per chi ha l'Ultimate Edition, Xbox sta già inviando i codici per il download

Come era stato già riferito nel mondo dell'annuncio del gioco, Gears of War: Reloaded è disponibile gratis per i possessori di Gears of War: Ultimate Edition, e Xbox sta iniziando a inviare i codici per il download proprio in queste ore.

Varie segnalazioni di utenti testimoniano la ricezione di messaggi diretti, da parte dell'account ufficiale Xbox direttamente su console, contenenti messaggi di ringraziamento e la comunicazione dei codici per effettuare il download del nuovo gioco, nonostante manchi ancora un po' prima dell'uscita.

Gears of War: Reloaded ha infatti la data di uscita fissata per il 26 agosto 2025, dunque si tratta di un'iniziativa avviata con largo anticipo da Microsoft, probabilmente con la possibilità di effettuare il pre-load nel prossimo periodo.