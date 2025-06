Splinter Cell Deathwatch ha un periodo di uscita più definito: dovrebbe arrivare presto su Netflix

Splinter Cell: Deathwatch è la nuova serie animata prodotta da Netflix sulla base della celebre serie di sparatutto tattici da parte di Ubisoft, annunciata anni fa ma che solo di recente ha ricevuto un periodo di uscita più definito, con lancio che non dovrebbe essere lontano, a questo punto.

L'adattamento animato è stato annunciato per la prima volta addirittura nel 2020, poi è stato mostrato in via ufficiale l'anno scorso ma non ha ancora ricevuto comunicazioni precise per quanto riguarda il lancio, dunque un'indicazione, seppure vaga, come quella ricevuta di recente rappresenta già un notevole aggiornamento sulla situazione.

In occasione del festival dell'animazione di Annecy, Netflix ha mostrato alcuni video tratti da Splinter Cell: Deathwatch e ha anche annunciato quello che può essere considerato un periodo di uscita: ha infatti riferito che la serie uscirà quest'anno.