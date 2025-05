Il remake di Splinter Cell sembra davvero impressionante, sostiene un leaker

Il noto leaker Tom Henderson ha detto che il remake di Splinter Cell sembra davvero impressionante, stando a quello che ha potuto vedere, e si augura che Ubisoft lo presenti in maniera ufficiale al più presto.

Non si tratta di una dichiarazione che Henderson si è sentito di fare dal nulla, bensì della reazione a un curioso teaser della stessa casa francese, che ha pubblicato sui social un post con un'immagine raffigurante il volto di Sam Fisher, tratta da una vecchia sequenza di intermezzo.

Non è la prima volta che Ubisoft sembra suggerire un potenziale ritorno di Splinter Cell, ma i vari "indizi" lasciati finora dall'azienda non hanno avuto poi un riscontro effettivo. Stando alle parole del leaker, ad ogni modo, c'è un progetto in cantiere e a un certo punto l'annuncio arriverà.

Nel frattempo, come sappiamo, il film che avrebbe dovuto portare Sam Fisher sul grande schermo con Tom Hardy nei panni del protagonista è stato purtroppo cancellato: la cosa avrà inevitabilmente avuto un impatto sulle strategie legate a questa proprietà intellettuale.