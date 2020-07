Splinter Cell su Netflix, il gioco Ubisoft diventa una serie animata?

Splinter Cell è infine destinato davvero a tornare, ma non nel modo in cui ci saremmo aspettati, almeno in questo caso: si tratta infatti di una nuova serie animata su Netflix, senza ancora una data di uscita né una conferma ufficiale, a dire il vero.

La serie animata di Splinter Cell è scritta da Derek Kolstad, sceneggiatore di John Wick, che farà anche da executive producer sul progetto in questione. Secondo quanto riferito da Variety, la serie dovrebbe constare fin dall'inizio di due stagioni e 16 episodi in totale, salvo eventuali allungamenti.

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale al riguardo, per il momento la notizia è riportata come scoop da parte di Variety, che sembra decisamente certo di quanto riferito. A distanza di anni dall'ultimo Splinter Cell e con la serie videoludica completamente ferma da tempo, questa serie animata potrebbe intanto colmare un po' il vuoto lasciato dall'assenza di Sam Fisher dalle scene videoludiche, anche se l'esistenza di una serie animata non fa che alimentare ulteriormente le voci su un ritorno anche in videogioco.

A questo proposito, da una nostra chiacchierata con Luca Ward è arrivata una sorta di conferma su un nuovo capitolo in arrivo, di cui il celebre doppiatore si è detto assolutamente sicuro. Per il resto, l'unica notizia di rilievo collegata alla serie è il fatto che Maxime Beland, creative director di Splinter Cell, si è dimesso dopo le accuse piovute di recente su Ubisoft, dunque non propriamente una buona nuova. Restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni almeno sulla questione della serie animata da parte di Netflix.