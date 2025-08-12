Gears of War: Reloaded presenta Augustus Cole con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Gears of War: Reloaded presenta Augustus Cole, leggendario ex campione di Thrashball nonché vero e proprio incubo delle Locuste, che con la loro invasione hanno bruscamente interrotto una carriera straordinaria, costringendo Cole ad arruolarsi nei COG.

L'incredibile preparazione atletica di "Cole Train" gli consente di combattere i nemici in maniera veloce ed esplosiva, caricando a testa bassa e mettendo a segno diverse eliminazioni in un colpo solo grazie a una scaltrezza che nessun altro soldato umano possiede.

Naturalmente Cole è dotato anche di un carattere molto particolare e riesce a dire sempre la battuta giusta, anche nei momenti più drammatici: il suo contributo alla Squadra Delta è fondamentale, come scoprirete giocando la campagna di Gears of War: Reloaded.

Insieme a Marcus, Dom e Baird, Cole forma un gruppo inarrestabile, che da solo riesce a infliggere duri colpi all'esercito delle Locuste e a liberare diverse importanti città dalla loro presenza infestante.