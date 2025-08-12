Gears of War: Reloaded presenta Augustus Cole con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Gears of War: Reloaded presenta Augustus Cole, leggendario ex campione di Thrashball nonché vero e proprio incubo delle Locuste, che con la loro invasione hanno bruscamente interrotto una carriera straordinaria, costringendo Cole ad arruolarsi nei COG.
L'incredibile preparazione atletica di "Cole Train" gli consente di combattere i nemici in maniera veloce ed esplosiva, caricando a testa bassa e mettendo a segno diverse eliminazioni in un colpo solo grazie a una scaltrezza che nessun altro soldato umano possiede.
Naturalmente Cole è dotato anche di un carattere molto particolare e riesce a dire sempre la battuta giusta, anche nei momenti più drammatici: il suo contributo alla Squadra Delta è fondamentale, come scoprirete giocando la campagna di Gears of War: Reloaded.
Insieme a Marcus, Dom e Baird, Cole forma un gruppo inarrestabile, che da solo riesce a infliggere duri colpi all'esercito delle Locuste e a liberare diverse importanti città dalla loro presenza infestante.
Un debutto che nessuno pensava di vedere
Annunciato lo scorso maggio, Gears of War: Reloaded ha ribadito la volontà di Microsoft di adottare una vera strategia multipiattaforma, portando su PlayStation anche le sue proprietà intellettuali più importanti e strettamente legate alla storia di Xbox.
Di recente anche Sony sembra aver aperto a questa possibilità, ma nella realtà dei fatti bisognerà vedere esattamente quali titoli deciderà di portare su Xbox e Nintendo Switch 2, visto che molti pensano si limiteranno ai live service come Helldivers 2 e a poco altro.