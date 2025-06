Il cosplay di Seiko Ayase da Vinnegal mostra che la nonna di Dandadan è sempre in grandissima forma

Con la seconda stagione animata ormai in arrivo, Dandadan continua ad essere tra le serie di maggiore rilevanza internazionale al momento e di conseguenza le reinterpretazioni dei suoi personaggi cominciano a diffondersi: la cosa viene dimostrata ancora una volta da quest'ottimo cosplay di Seiko Ayase da parte di Vinnegal, che riproduce veramente alla perfezione la nonna di Momo nella serie.

Come risulta ben evidente, la donna in questione non ha propriamente l'aspetto di una nonna, trattandosi di un personaggio decisamente giovanile, affascinante ed energico, e anche nella serie la situazione paradossale viene più volte discussa. Tuttavia, il legame con la protagonista è però indubbio e ben solido: Seiko è una medium particolarmente potente, che assiste la nipote Momo e i suoi amici in molte attività inerenti l'occulto con le sue grandi conoscenze, ma è anche una tutrice affettuosa per la protagonista.

È conosciuta anche come Santa Dodoria nelle sue comparsate televisive che effettua per racimolare del denaro extra, e si tratta di un personaggio alquanto fuori dalle righe ma che riesce a rimanere impresso e entrare nel cuore di lettori e spettatori per la sua positività, oltre all'aspetto fisico ovviamente.