Sony ha annunciato un aggiornamento per il DualSense che lo renderà più versatile e comodo da usare

Sony ha annunciato, attraverso X, l'intenzione di pubblicare un aggiornamento entro quest'anno per il DualSense di PS5 che consentirà alla periferica di collegarsi con più dispositivi insieme e mantenere il collegamento in memoria.

In sostanza, dopo questo update sarà possibile effettuare e memorizzare il pairing tra DualSense e più dispositivi, potendo in questo modo utilizzare il controller su PS5 e PC o su più dispositivi in generale senza dover effettuare nuovamente il pairing ogni volta che si passa da un dispositivo all'altro.

Sembra essere qualcosa di simile a quanto offerto anche dal controller di Xbox Series X|S, che registra due dispositivi collegati e consente di passare velocemente da uno all'altro premendo un tasto, ma non ci sono ancora dettagli precisi al riguardo.