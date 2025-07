Samsung punta anche all’IA di Perplexity e OpenAI per i futuri Galaxy S26

Non solo Gemini: Samsung vuole offrire all'utente una maggiore scelta per quanto concerne l'utilizzo di funzioni IA. Secondo quanto confermato, sono già state avviate diverse trattative.

Nonostante la partnership con Google, Samsung avrebbe avviato alcune trattative con altre aziende come Perplexity e OpenAI. L'obiettivo è quello di offrire all'utente una maggiore scelta per quanto concerne l'utilizzo di funzioni basate sull'intelligenza artificiale. I futuri Galaxy S26 potrebbero quindi fornire diversi strumenti, non più vincolati a Google, che però dovrà scontrarsi con altri rivali del settore. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Nuove collaborazioni Le informazioni sono state riportate da Bloomberg e Android Authority. Come vi abbiamo già anticipato, Samsung vuole ampliare l'offerta collaborando con altri partner come Perplexity e OpenAI. A dichiararlo è stato proprio Choi Won-Joon, presidente e COO della divisione mobile, confermando le trattative con altre aziende, con il focus sui futuri Samsung Galaxy S26. Ovviamente le due aziende non sono state menzionate esplicitamente, quindi per ora si tratta di pure indiscrezioni. Sappiamo però che Samsung ha ufficialmente avviato delle trattative, quindi vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più concrete e dettagliate. Galaxy S26 Ultra: ricarica a 65W ma batteria ancora da 5.000mAh? Leak e indiscrezioni "Stiamo parlando con diversi fornitori", ha dichiarato Choi. "Purché questi agenti IA siano competitivi e in grado di fornire le migliori esperienze agli utenti, siamo aperti a qualsiasi agente IA in circolazione", ha detto.