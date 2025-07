Galaxy S26 Ultra: ricarica a 65W ma batteria ancora da 5.000mAh? Leak e indiscrezioni

Secondo diversi insider, l'S26 Ultra dovrebbe finalmente superare il limite storico della ricarica a 45W, arrivando fino a 65W , una scelta necessaria per avvicinarsi alla concorrenza cinese (OnePlus in testa con 100W). Tuttavia, la batteria potrebbe restare ferma a 5.000 mAh .

Samsung è al centro dell'attenzione con i primi leak sul futuro Galaxy S26 Ultra, il prossimo top di gamma atteso per l'inizio del 2026. Le anticipazioni più recenti, trapelate su X tramite gli accounti di @UniverseIce e @chunvn8888 su X, alimentano l'hype grazie a novità curiose sul fronte della ricarica rapida, ma creano incertezza sulla capacità della batteria.

Uno sguardo ai rivali

Rispetto ai rivali come OnePlus, Xiaomi, Honor, Samsung sembra procedere con cautela. Un eventuale mantenimento della batteria da 5.000 mAh potrebbe essere deludente per molti utenti, ma, allo stesso tempo, potrebbe rappresentare un elemento che fornisce un certo tipo di bilanciamento insieme ad altri miglioramenti come una ricarica più veloce, fotocamere evolute e un design più snello.

In ogni caso, il Galaxy S26 Ultra dovrà puntare su più fronti per convincere, specie in un mercato dove la batteria e la ricarica sono sempre più elementi chiave nella scelta di uno smartphone premium. Una novità molto interessante potrebbe essere rappresentata dal possibile sensore Sony che potrebbe essere adottato..