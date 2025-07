Nel 2026 arriverà uno smartphone con batteria da 10.000 mAh ma sottile come il Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S25 Ultra presenta uno spessore di 8.2 millimetri , in linea con altri device ma che, sicuramente, non presentano una batteria con una cella così massiccia come potrebbe essere questa da addirittura 10.000mAh. Negli ultimi anni, i produttori hanno cercato di superare i limiti delle batterie agli ioni di litio tradizionali. Ora, grazie a nuove tecnologie basate sul silicio, si stanno aprendo scenari inediti.

Il caso Honor

Dopo l'arrivo dell'Honor Power con una batteria da 8.000 mAh, e successivamente di un modello da 8.300 mAh, sembra che il mercato cinese voglia spingersi ancora oltre. Certo, la capacità nominale della batteria non racconta tutto. Le batterie al silicio da 10.000 mAh potrebbero non durare di più di quelle di Apple, Samsung o Google con meno mAh in termini di cicli di carica, specialmente dopo qualche anno.

Tuttavia, l'idea di uno smartphone sottile ma con giorni interi di autonomia resta molto allettante per molti utenti, soprattutto per chi non ama ricaricare spesso o fa dell'autonomia uno dei punti salienti per l'acquisto di un nuovo smartphone.