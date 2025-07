Allarme sicurezza: nuova vulnerabilità zero-day in Microsoft SharePoint sotto attacco globale

Una grave falla di sicurezza in Microsoft SharePoint è al centro di una campagna di attacchi informatici in corso, secondo quanto segnalato dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) degli Stati Uniti. La vulnerabilità, identificata come CVE-2025-53771, riguarda le versioni on-premise di SharePoint Server - ovvero installate e gestite direttamente dalle aziende - e permette agli attaccanti di accedere ai sistemi senza necessità di autenticazione. Microsoft, pur avendo confermato il problema, non ha ancora distribuito aggiornamenti risolutivi per tutte le versioni coinvolte, lasciando migliaia di aziende esposte.

Un bug critico, attacchi già in corso Secondo quanto riportato da Eye Security, la società che per prima ha rivelato la vulnerabilità, esistono già "decine" di server SharePoint compromessi in rete. La falla consente ai malintenzionati di rubare chiavi digitali private direttamente dai server, senza alcuna credenziale. Questo consente loro non solo di accedere ai file archiviati, ma anche di installare malware da remoto e potenzialmente espandere l'intrusione ad altri servizi collegati come Outlook, Teams e OneDrive. Un giovane hacker di 13 anni ha aiutato Microsoft a migliorare la sicurezza dei suoi prodotti Il rischio è concreto e già documentato: fonti del Washington Post confermano che numerose agenzie federali statunitensi, istituti universitari e aziende del settore energetico sono state violate. Michael Sikorski, capo della divisione Unit 42 di Palo Alto Networks, ha dichiarato in un'email a TechCrunch: "Se avete SharePoint esposto a internet, dovete presumere di essere già stati compromessi."