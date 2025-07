Wuchang: Fallen Feathers ha un controller Xbox in edizione speciale dedicato

Questo significa che, oltre ad avere un aspetto decisamente accattivante per i fan del gioco, il controller in questione dovrebbe anche essere caratterizzato da una notevole qualità costruttiva, in attesa di poterlo toccare con mano.

Non si tratta dunque di un controller ufficiale prodotto da Microsoft ma è un accessorio su licenza da parte di GameSir , un'etichetta che si è fatta conoscere come responsabile di alcune delle migliori alternative agli accessori e ai controller dei produttori ufficiali standard.

Leenzee Games, 505 Games e Gamesir hanno annunciato un controller Xbox in edizione speciale dedicato a Wuchang: Fallen Feathers , caratterizzato da una particolare grafica che richiama l'ambientazione mitologica del nuovo action RPG in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S e verrà lanciato al day one su Game Pass.

Il trailer del nuovo controller

Il nuovo controller è stato presentato con il trailer riportato qui sotto, e dovrebbe essere un accessorio particolarmente studiato per Wuchang: Fallen Feathers, ma ovviamente il riferimento è soprattutto agli elementi estetici del gioco.

In gran parte è una periferica simile a quella originale in termini di forma ed ergonomia, ma si distingue proprio per l'aspetto, tra colorazione e design della scocca e dei tasti, che richiamano la strana ambientazione fantasy orientale del gioco di Leenzee.

Un elemento particolare è rappresentato dalla "croce" digitale, che in effetti non è affatto una croce ma ha una forma stondata, presentando una caratteristica piuttosto unica per questo controller. Non c'è ancora una data di uscita, ma il lancio è previsto "presto".

Considerando che Wuchang: Fallen Feathers è previsto arrivare il 24 luglio, all'interno della seconda ondata di giochi previsti a luglio su Game Pass, anche il controller dovrebbe uscire in questi giorni.