Armored Core 6, un nuovo video gameplay dell'action di FromSoftware a base di mech

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un video gameplay di Armored Core 6: Fires of Rubicon, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato proviene da una presentazione per la stampa a porte chiuse che si è svolta in occasione dei PlayDays della Summer Game Fest 2023 di questo mese. Parte di queste sequenze ve le avevamo già mostrate nella nostra anteprima di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Stavolta tuttavia potrete ammirare il video completo, senza tagli e con l'audio originale.

Possiamo dunque vedere lo svolgimento di una delle missioni del gioco e farci un'idea delle dinamiche di combattimento dalla distanza e quelli ravvicinatio, gli spostamenti in volo e a terra.

Inoltre, a circa metà filmato, possiamo vedere anche il sistema di personalizzazione del mech, grazie al quale potremo modificare varie parti per ottenere setup completamente differenti in termini di potenzialità offensive, difensive e mobilità.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile dal 25 agosto 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam.