Armored Core 6: il nuovo video gameplay convince i fan dei soulslike? Parliamone

Armored Core 6 Fires of Rubicon è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che ci permette di farci un'idea più precisa di quanto possiamo aspettarci dal nuovo gioco di FromSoftware. La saga a base di mecha ha un proprio zoccolo duro di fan, ma certamente negli ultimi anni gli autori di Dark Souls hanno ampliato il proprio pubblico e sono divenuti molto più famosi.

Innegabilmente, quindi, vi è un gran numero di nuovi giocatori che stanno guardando ad Armored Core 6 non tanto quanto nuovo capitolo di una serie nota e amata, ma in quanto nuovo gioco dei creatori di Elden Ring. La presentazione di questo gameplay è quindi una buona occasione per convincere i nuovi giocatori a dare già una possibilità all'action in arrivo ad agosto 2023.

Il trailer, che non è completamente nuovo ma ci permette comunque di vedere varie parti del gioco, ci mostra subito qualche sequenza d'azione, con il mecha controllato dal giocatore che vola in una grande mappa e ingaggia uno scontro a fuoco con alcuni nemici. Subito dopo si passa a una nuova area dalle dimensioni più contenute e con spazi stretti, che obbligano a utilizzare attacchi e difese in modo preciso, vista l'impossibilità di usare ampie schivate.

Successivamente possiamo vedere qualche dettaglio del sistema di creazione e personalizzazione dei nostri mecha, componente fondamentale per ogni buon Armored Core. Non solo si crea un mezzo con le giuste statistiche, ma si può decidere il tipo di mobilità e di armi a disposizione. Solo il gioco completo ci saprà dire se le opzioni a disposizione saranno abbastanza ampie da soddisfare i fan e per rendere profondo il giusto Armored Core 6, ma per il momento l'impressione è positiva.

Come detto, però, convincere un fan di Armored Core ad acquistare questo nuovo capitolo non pare troppo complesso, più difficile invece è attirare l'attenzione dei nuovi fan di FromSoftware. Armored Core infatti è un'avventura più fondata sullo sparatutto in terza persona (non mancano le armi corpo a corpo, ovviamente, ma il combattimento dalla distanza è fondamentale), non è un souls-like in alcun modo e l'ambientazione è molto lontana dagli stili di Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring, visto che si tratta di uno sci-fi spaziale.

Vogliamo quindi sfruttare il nostro pubblico (voi) per chiedere ai fan dei soulslike di FromSoftware che non hanno mai giocato a un Armored Core quanto siano interessati a Fires of Rubicon e se i recenti successi della compagnia bastino a convincerli ad acquistare il prossimo gioco a scatola chiusa. Questo nuovo video di gameplay vi ha convinto maggiormente oppure siete già a bordo del vostro mecha in attesa di agosto?

