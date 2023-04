Pertanto, da vecchi appassionati della saga, non appena Bandai Namco e FromSoftware ci hanno permesso di vedere in esclusiva Armored Core 6: Fires of Rubicon non ci siamo certo fatti pregare, più desiderosi che mai di scoprire quanto dei capitoli passati fosse riconoscibile nella nuova incarnazione. E, seppur non siano arrivate tutte le risposte che desideravamo, ora abbiamo molti più dati a disposizione per analizzare quel che ci aspetta, specialmente dopo una chiacchierata di oltre quaranta minuti con il director del gioco, Masaru Yamamura (lead designer di Sekiro, quindi non certo l'ultimo arrivato), e con Yasunori Ogura , il producer. Oggi vi diremo tutto, addentrandoci il più possibile nelle viscere di un Armored Core che abbiamo scoperto essere tanto fedele alle radici della serie quanto potenzialmente rinnovato in alcuni dei suoi elementi fondamentali, con conseguenze difficili da prevedere.

L'annuncio del sesto capitolo è stato quindi, prevedibilmente, un'atomica per la community: da una parte un'esplosione di gioia per l'arrivo di un nuovo progetto supportato dalle capacità della FromSoftware attuale (enormemente migliorata negli anni), e dall'altra la tensione derivante dalla possibilità di trasformazioni troppo marcate, potenzialmente in grado di cancellare ciò che rende la serie originale una brillantissima e inimitabile pecora nera del gaming, tanto imperfetta quanto affascinante. Eppure, anche con le paure che lo circondano, un ritorno simile è più che mai un'occasione di riscatto: i videogiocatori hanno ormai ampiamente dimostrato di essere pronti ad esperienze complesse - come provano i mostruosi dati di vendita proprio degli ultimi titoli di FromSoftware - senza contare che il team guidato da Hidetaka Miyazaki è ormai maturato al punto da poter rielaborare tali opere nel miglior modo possibile, senza necessariamente sacrificare le loro caratteristiche fondamentali.

Nonostante siano stati ripresi elementi dai passati capitoli della saga (e il progetto Human Plus non è l'unico), Fires of Rubicon non è ricollegato narrativamente agli altri Armored Core . Ce l'hanno presentato come una sorta di reboot, con ogni probabilità il punto di partenza di una nuova cronologia, come lo sono stati prima di lui molti dei capitoli numerati. Un'altra mossa furba, visto che dà a FromSoftware la possibilità di fare ciò che vuole senza dover rispettare altre continuità. Difficile invece dire "come" verrà presentata la narrativa durante la campagna, perché, seppur compaiano alcuni dialoghi e filmati nel trailer, non si può al momento sapere se sarà più comprensibile e strutturata, o se ancora una volta bisognerà stare attenti a tutte le informazioni rivelate nei briefing e durante i brevi scambi con altri piloti e personaggi. Ci aspettiamo comunque passi avanti anche in tal campo.

Ora, nei primi capitoli della serie esisteva una curiosa meccanica chiamata " Human Plus ", a tutti gli effetti un espediente utilizzato per facilitare il gioco se si fallivano malamente troppe missioni: una volta indebitati eccessivamente, le corporazioni decidevano di sottoporre il protagonista a una pericolosa operazione che lo privava dei sentimenti umani, ma gli donava al contempo poderose abilità in grado di facilitare notevolmente le battaglie. Nel nuovo capitolo il suo ruolo non è lo stesso, dato che si parte già in questo stato, eppure gli effetti collaterali dell'intervento sembrano rimasti. Il vostro alter ego sarà quindi una sorta di guscio vuoto le cui azioni spetta a voi decidere e, se tanto ci dà tanto, in un gioco FromSoftware alcune delle scelte fatte potrebbero avere conseguenze terribili (non che sia una novità nella serie, invero). Per chiarirci, durante la presentazione è stato già precisato come il giocatore abbia una reale influenza su quanto accade, quindi crediamo sia scontata la presenza di finali multipli .

I fondamentali narrativi della serie ci sono tutti, a partire da una interminabile e insulsa guerra tra le megacorporazioni, desiderose di mettere le mani su una potentissima risorsa di energia chiamata Coral, nonostante la sua instabilità abbia già provocato in passato un disastro di proporzioni cosmiche (che ha peraltro trasformato Rubicon stesso in una landa desolata). A rendere particolarmente stuzzicante la storia di Armored Core 6: Fires of Rubicon ci pensa però un altro pezzo del puzzle, ovvero il fatto che il protagonista sia un umano potenziato di vecchia generazione, modificato per pilotare al meglio proprio le temibili macchine da guerra umanoidi attorno a cui gira tutto.

Quando si parla di Armored Core, la trama viene praticamente sempre messa in secondo piano. Un grosso errore a nostro parere, perché, seppur la narrazione di molti di questi giochi risulti spesso confusionaria e "sporca", le linee temporali dell'universo in cui tutto si svolge sono estremamente affascinanti e contengono già molti di quegli elementi cupi e nichilisti che una miriade di giocatori hanno imparato ad apprezzare nei souls. Fires of Rubicon non fa differenza e vede il vostro alter ego impegnato a combattere nell'ennesimo futuro distopico, con però un secco cambio di ambientazione: un pianeta lontano dalla terra di nome Rubicon, appunto.

Feed the fire

Il combattimento corpo a corpo è uno dei focus di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Le armi di questo tipo ora hanno set di mosse molto diversificati, e la varietà di scelte pare nettamente maggiore. Nei video abbiamo visto lame rotanti, lance laser, e persino una frusta energetica

La cosa che più incuriosisce, come accennato prima, resta il gameplay, visto in azione non solo nel trailer pubblicato in queste ore, ma anche in una manciata di scene aggiuntive che abbiamo sviscerato il più possibile. Ora, tornando ai collegamenti al resto della serie, gli Armored Core sono degli action a dir poco particolari anche per quanto riguarda il sistema di controllo, perché nonostante offrano un movimento tridimensionale estremamente libero - i mech possono dopotutto fluttuare in aria utilizzando dei reattori, con come unica limitazione il consumo di energia quando li si attiva - di capitolo in capitolo è capitato che vi fossero variazioni enormi nelle meccaniche. Per farvi un esempio lampante, mentre i capitoli dell'era PS2 sono piuttosto lenti e goffi, anche per la volontà di rendere con più chiarezza il miglioramento graduale dei robot attraverso la personalizzazione, Armored Core 4 e For Answer (i due capitoli diretti da Miyazaki) permettono di creare mech spaventosamente rapidi e agili, con movenze in battaglia che ricordano quelle degli anime più spettacolari. Considerando che questo scattante sistema di movimento è stato poi di nuovo rallentato in Armored Core V e Verdict Day, era arduo prevedere quale sarebbe stato lo stile di Fires of Rubicon, ma dopo aver visto un po' di giocato e parlato con gli sviluppatori la situazione pare piuttosto chiara: la velocità del nuovo gioco si attesta tra i capitoli classici e il Verdict Day, ed è perciò propria di un titolo più ragionato, dove l'intento è quello di rendere l'azione più chiara e leggibile che mai.

Nella campagna non ci sarà la cooperativa, ma questo non significa che sarete sempre da soli in missione. Verrete probabilmente accompagnati da altri piloti esperti in certe battaglie

Il motivo per questo ritorno alle radici? Un netto aumento nella complessità dei nemici. Qui infatti arriva la prima influenza del nuovo corso di FromSoftware, che ha portato Armored Core 6 ad avere boss nettamente più variegati e impegnativi, e battaglie con un ritmo preciso, dove risulta più importante che mai apprendere i pattern d'attacco degli avversari e sfruttare le brevi finestre temporali in cui questi si scoprono. Sia gli scontri uno contro uno contro altri core che quelli contro alcuni degli enormi boss mostrati sembrano più cadenzati e impegnativi; c'è sicuramente ancora modo di creare mech rapidi che schivano istantaneamente raffiche di missili e proiettili, e abbiamo notato rotazioni improvvise che ricordano le movenze di For Answer, eppure nel complesso i core di Fires of Rubicon sono più controllabili, la telecamera più stabile, e l'azione più precisa e pulita.

Ad amplificare ulteriormente il senso di evoluzione generale del sistema ci pensano una serie di novità legate non solo alle gambe equipaggiate dal mech, ma anche alle armi. Col fatto che i robottoni sono in media più attaccati al terreno, FromSoftware ha pensato bene di aggiungere ad ogni tipologia di gambe delle manovre specifiche, dunque, selezionare cingolati da carrarmato stavolta non vi permetterà solo di avere più difesa e trasportare più peso, ma letteralmente di speronare i nemici e slittare in accelerazione, mentre è confermato che i mech quadrupedi possono fluttuare più facilmente in aria (probabilmente per via di un minor consumo di energia). Nel video si nota anche uno scontro in cui un mech leggero ferma l'avanzata di un nemico meccanico rotolante con i reattori ai piedi, pertanto è il caso di aspettarsi mosse uniche anche per gli armored core bipedi.

Il movimento nel gioco ha un ritmo inferiore rispetto a quello visto nel supersonico For Answer, ma le manovre sembrano molte di più, e le gambe selezionate per il proprio mech dispongono di abilità uniche

Le nuove armi non sono da meno, con un occhio di riguardo a quelle pensate per il corpo a corpo. Le bocche da fuoco sono infatti aumentate, e sembrano ancora una volta offrire strumenti di morte di ogni tipo - da cannoni laser a lanciagranate, passando per ogni rosa di fuoco e tipo di proiettili - ma sono chiaramente lame e affini ad esser migliorati più di ogni altra opzione, dato che adesso possono chiaramente eseguire mosse speciali (tra cui affondi e colpi rotanti). Yamamura-san, durante l'intervista, ha confermato che il combattimento corpo a corpo è stato uno dei principali focus del team in questo nuovo capitolo, perché aveva notevoli margini di miglioramento. Non va in alcun modo a soppiantare il volume di fuoco classico della serie dalla distanza, tuttavia risulta ora un'opzione più precisa e piacevole da usare, che indubbiamente risulterà preferibile per tutti coloro che preferiscono un approccio aggressivo e brutale agli scontri.

Sembra peraltro che, per enfatizzare ancor di più la necessità di attaccare strategicamente sia da vicino che da lontano, vi sia nel gioco anche un sistema legato allo stordimento, che può rendere voi o gli avversari inermi per alcuni preziosi istanti. La mente va subito a Sekiro quando si parla di una scelta simile, quando in realtà anche nei primi capitoli venir colpiti da certe armi bloccava le azioni dei mech, e non è impossibile che si tratti semplicemente della stessa meccanica ripresa e rifinita.

Negli Armored Core l'assemblaggio del mech è anche più importante di come lo si controlla. Questa caratteristica sarà parte integrante anche di Fires of Rubicon

Per la cronaca, in questo Armored Core sono presenti anche scudi di vario tipo, e non si tratta di una meccanica difensiva extra, bensì di una parte equipaggiabile come in alcuni dei capitoli passati. C'è ad ogni modo un altro fattore che potrebbe rendere la scelta di uno stile di combattimento "spada e scudo" più sensato che mai, ed è il targeting, che potrebbe essere a sua volta cambiato in modo significativo.